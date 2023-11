Oito pessoas são levadas para delegacia após tiros dentro de motel em Feira de Santana

Oito pessoas foram levadas para a delegacia após uma confusão envolvendo tiros dentro de um motel, em Feira de Santana. Entre os detidos, estão duas menores de idade, segundo a Polícia Militar.



O caso aconteceu na madrugada da última segunda-feira (20). Policiais militares da 65ª CIPM faziam rondas no bairro Nova Esperança quando foram acionados para atender uma ocorrência de tiros dentro de um motel.



Quando chegaram ao local, os policiais confirmaram que foram disparados tiros no estabelecimento. Os dois homens e as seis mulheres, dentre elas duas menores de idade, foram conduzidas para o Complexo de Delegacia de Polícia de Feira de Santana.