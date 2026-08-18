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Onda de calor atinge a Bahia e pode elevar temperaturas a 39°C; veja áreas afetadas

Calor intenso faz parte da terceira onda de calor de 2026

Esther Morais

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 11:27

Onda de calor atinge a Bahia e pode elevar temperaturas a 39°C Crédito: Shutterstock

A Bahia está entre os estados afetados pela onda de calor que atua sobre o Brasil nesta semana. Segundo a Climatempo, áreas do oeste baiano podem registrar temperaturas entre 37°C e 39°C até esta quarta-feira (20).

A onda de calor é provocada pelo fortalecimento de um sistema de alta pressão sobre o interior do país, que dificulta a entrada de massas de ar frio. O fenômeno começou no sábado (15) e é a terceira onda de calor de 2026.

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Além do oeste da Bahia, o calor intenso também atinge áreas do interior do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Sul do país. As temperaturas mais elevadas, entre 40°C e 42°C, são previstas para áreas de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Tocantins.

O sistema de alta pressão também favorece a ocorrência de pouca nebulosidade e muitas horas de sol. A baixa umidade do ar é outro destaque da previsão, principalmente em áreas do interior do Nordeste, Centro-Oeste, Tocantins, sul do Pará, Rondônia e norte e oeste do Paraná.