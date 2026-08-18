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Onda de calor atinge a Bahia e pode elevar temperaturas a 39°C; veja áreas afetadas

Calor intenso faz parte da terceira onda de calor de 2026

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 11:27

Calor ficará insuportável
Onda de calor atinge a Bahia e pode elevar temperaturas a 39°C Crédito: Shutterstock

A Bahia está entre os estados afetados pela onda de calor que atua sobre o Brasil nesta semana. Segundo a Climatempo, áreas do oeste baiano podem registrar temperaturas entre 37°C e 39°C até esta quarta-feira (20).

A onda de calor é provocada pelo fortalecimento de um sistema de alta pressão sobre o interior do país, que dificulta a entrada de massas de ar frio. O fenômeno começou no sábado (15) e é a terceira onda de calor de 2026.

Ciclone extratropical: veja cinco pontos da previsão

Quando o ciclone deve se formar? O sistema deve começar a se desenvolver entre a noite de quarta-feira (19) e a madrugada de quinta (20), sobre a Região Sul. por Shutterstock
Quais estados podem ser afetados? A previsão aponta impactos principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com avanço das instabilidades ao longo da quinta-feira. por Bruno Peres/Agência Brasil
Haverá tempestades? Sim. A formação do ciclone deve favorecer chuvas intensas e possibilidade de tempestades severas, inicialmente em áreas do Rio Grande do Sul e, depois, em Santa Catarina e no Paraná. por Divulgação / RBS / g1 RS
Os ventos podem chegar a 100 km/h? Sim. As rajadas devem ganhar força ao longo da quinta-feira e podem atingir até 100 km/h, principalmente na sexta-feira (21), quando o ciclone já estará formado e se afastando em direção ao oceano. por Wikimedia commons
O que acontece depois? Na sexta-feira, uma massa de ar frio deve avançar sobre a Região Sul, provocando queda nas temperaturas. O ciclone deve continuar se afastando do continente, enquanto as condições de vento e chuva começam a perder força. por Meteored
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Quando o ciclone deve se formar? O sistema deve começar a se desenvolver entre a noite de quarta-feira (19) e a madrugada de quinta (20), sobre a Região Sul. por Shutterstock

Além do oeste da Bahia, o calor intenso também atinge áreas do interior do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Sul do país. As temperaturas mais elevadas, entre 40°C e 42°C, são previstas para áreas de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Tocantins.

O sistema de alta pressão também favorece a ocorrência de pouca nebulosidade e muitas horas de sol. A baixa umidade do ar é outro destaque da previsão, principalmente em áreas do interior do Nordeste, Centro-Oeste, Tocantins, sul do Pará, Rondônia e norte e oeste do Paraná.

Segundo a Climatempo, algumas dessas regiões podem registrar umidade entre 21% e 30%, enquanto no Centro-Oeste os índices podem ficar abaixo de 20%.

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Calor

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