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Onda de calor vai atingir Bahia e mais estados a partir desta quarta (26); confira previsão

Aquecimento intenso deve avançar pelo interior do Brasil

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 09:36

Calor
Calor Crédito: Shutterstock

Uma onda de calor pode atingir diversas áreas do interior do Brasil a partir desta quarta-feira (26), com forte elevação das temperaturas provocada por mudanças na circulação dos ventos e pelo afastamento do ar frio de origem polar, segundo o Climatempo.

Na Bahia, o oeste do estado está entre as regiões que devem ser afetadas. O aquecimento também deve atingir áreas do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, toda a Região Centro-Oeste, além de Rondônia, Tocantins e partes do Maranhão e do Piauí.

Segundo a previsão, a partir desta quarta-feira será possível avaliar com mais clareza a intensidade e a duração do fenômeno.

Verão ou inverno? Os efeitos do calor

Técnicas simples aliviam o calor sem aumentar a conta de luz (Projeto: Escritório Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello) por Projeto: Escritório Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello
Cortinas pesadas e portas de vidro mantêm o calor  (Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme) por Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme
Tapetes e mantas ajudam a reter calor (Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme) por Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme
Pausas frequentes para descanso são importantes para o corpo, especialmente em condições de calor extremo (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock) por Imagem: ViDI Studio | Shutterstock
O calor intenso exige cuidados redobrados durante a prática de atividade física (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
O consumo de álcool pode aumentar o rubor e a sensação de calor intenso da rosácea (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por Imagem: Africa Studio | Shutterstock
O calor intenso pode prejudicar a pele de todo o corpo (Imagem: Iryna Inshyna | Shutterstock) por Imagem: Iryna Inshyna | Shutterstock
Os cuidados com a pele devem ser redobrados no calor (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Pontos de hidratação gratuitos ajudam no combate ao calor por Divulgação
Cuidados com os pets devem ser redobrados durante os dias de calor (Imagem: pyrozhenka | Shutterstock) por Imagem: pyrozhenka | Shutterstock
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Técnicas simples aliviam o calor sem aumentar a conta de luz (Projeto: Escritório Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello) por Projeto: Escritório Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello

Inmet emite alerta de baixa umidade para áreas da Bahia e outros estados

Em meio à onda de calor, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de baixa umidade, com grau de severidade de perigo, válido das 10h às 23h desta quarta-feira (26).

Durante o período, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 12% nas áreas sob alerta. Segundo o aviso, o cenário aumenta o risco de incêndios florestais e pode provocar impactos à saúde.

Entre os efeitos previstos estão ressecamento da pele e desconforto nos olhos, na boca e no nariz.

Na Bahia, o alerta abrange áreas do Extremo Oeste Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia e Centro-Norte Baiano. O aviso também alcança regiões de Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Piauí e Pará.

O Inmet recomenda a população beber bastante líquido, evitar atividades físicas e reduzir a exposição ao sol durante os horários mais quentes. Também é indicado usar hidratante para a pele e manter os ambientes umidificados.

Em caso de emergência, a orientação é entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

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