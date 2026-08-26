Onda de calor vai atingir Bahia e mais estados a partir desta quarta (26); confira previsão

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Esther Morais
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 09:36
Uma onda de calor pode atingir diversas áreas do interior do Brasil a partir desta quarta-feira (26), com forte elevação das temperaturas provocada por mudanças na circulação dos ventos e pelo afastamento do ar frio de origem polar, segundo o Climatempo.
Na Bahia, o oeste do estado está entre as regiões que devem ser afetadas. O aquecimento também deve atingir áreas do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, toda a Região Centro-Oeste, além de Rondônia, Tocantins e partes do Maranhão e do Piauí.
Segundo a previsão, a partir desta quarta-feira será possível avaliar com mais clareza a intensidade e a duração do fenômeno.
Verão ou inverno? Os efeitos do calor
Em meio à onda de calor, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de baixa umidade, com grau de severidade de perigo, válido das 10h às 23h desta quarta-feira (26).
Durante o período, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 12% nas áreas sob alerta. Segundo o aviso, o cenário aumenta o risco de incêndios florestais e pode provocar impactos à saúde.
Entre os efeitos previstos estão ressecamento da pele e desconforto nos olhos, na boca e no nariz.
Na Bahia, o alerta abrange áreas do Extremo Oeste Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia e Centro-Norte Baiano. O aviso também alcança regiões de Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Piauí e Pará.
O Inmet recomenda a população beber bastante líquido, evitar atividades físicas e reduzir a exposição ao sol durante os horários mais quentes. Também é indicado usar hidratante para a pele e manter os ambientes umidificados.
Em caso de emergência, a orientação é entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.