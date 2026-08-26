ALTAS TEMPERATURAS

Onda de calor vai atingir Bahia e mais estados a partir desta quarta (26); confira previsão

Aquecimento intenso deve avançar pelo interior do Brasil

Esther Morais

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 09:36

Calor Crédito: Shutterstock

Uma onda de calor pode atingir diversas áreas do interior do Brasil a partir desta quarta-feira (26), com forte elevação das temperaturas provocada por mudanças na circulação dos ventos e pelo afastamento do ar frio de origem polar, segundo o Climatempo.

Na Bahia, o oeste do estado está entre as regiões que devem ser afetadas. O aquecimento também deve atingir áreas do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, toda a Região Centro-Oeste, além de Rondônia, Tocantins e partes do Maranhão e do Piauí.

Segundo a previsão, a partir desta quarta-feira será possível avaliar com mais clareza a intensidade e a duração do fenômeno.

Verão ou inverno? Os efeitos do calor 1 de 10

Inmet emite alerta de baixa umidade para áreas da Bahia e outros estados

Em meio à onda de calor, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de baixa umidade, com grau de severidade de perigo, válido das 10h às 23h desta quarta-feira (26).

Durante o período, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 12% nas áreas sob alerta. Segundo o aviso, o cenário aumenta o risco de incêndios florestais e pode provocar impactos à saúde.

Entre os efeitos previstos estão ressecamento da pele e desconforto nos olhos, na boca e no nariz.

Na Bahia, o alerta abrange áreas do Extremo Oeste Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia e Centro-Norte Baiano. O aviso também alcança regiões de Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Piauí e Pará.

O Inmet recomenda a população beber bastante líquido, evitar atividades físicas e reduzir a exposição ao sol durante os horários mais quentes. Também é indicado usar hidratante para a pele e manter os ambientes umidificados.