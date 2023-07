Ondas gigantes invadem área do Yacht Clube em Salvador; veja vídeo

O Yacht Clube da Bahia confirma as imagens divulgadas hoje, dia 06. No momento dos registros, o clube estava praticamente vazio e, por isso, não houve necessidade de restrição de acesso. Como as condições do mar já estavam no radar do clube, aulas de esportes aquáticos e futevôlei foram suspensas, a mobília foi removida da orla, barcos e canoas foram retirados do mar, a ponte de embarque foi suspensa, entre outras providências. Hoje, após o primeiro dia de ressaca, apenas algumas soleiras quebradas e pedras arrancadas, danos já esperados pelo clube. Existe a previsão da ressaca continua até sexta pela manhã, quando clube retornará suas atividades normais.