ACOLHIMENTO

ONG que atende crianças com microcefalia celebra 10 anos com festa em Salvador

Instituição já acompanhou mais de 300 crianças e oferece assistência multidisciplinar a famílias afetadas pela síndrome congênita do vírus Zika

Bruno Wendel

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 11:32

ONG que atende crianças com microcefalia celebra 10 anos com festa em Salvador Crédito: Divulgação

Uma tarde de brincadeiras, música e acolhimento vai marcar os dez anos de atuação da ONG Abraço à Microcefalia, que oferece assistência a crianças com microcefalia e outras malformações congênitas. A comemoração pelo Mês das Crianças será realizada no dia 29 de outubro, das 13h às 16h, na sede da instituição, em Mussurunga, Salvador. A programação terá a participação da animadora Tia Bah e do cantor Bruno Ceuta.

Microcefalia 1 de 5

Fundada em 2016 por famílias afetadas pela síndrome congênita do vírus Zika, a ONG já atendeu mais de 300 crianças da capital e do interior da Bahia. Com apoio da Fundação José Silveira, oferece serviços de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e assistência social, além de distribuir fraldas, fórmulas e alimentos. A instituição também auxilia as famílias na busca por direitos, incluindo pensão e indenização previstas na legislação para pessoas com deficiência permanente decorrente da infecção pelo vírus Zika.

Para a tesoureira da ONG, Elyana Magalhães, momentos de lazer são importantes diante da rotina de reabilitação, consultas e exames enfrentada pelas famílias, além das dificuldades de locomoção e das barreiras arquitetônicas. Mães e pais atendidos também destacam o acolhimento oferecido pela instituição. A ONG, porém, enfrenta dificuldades para manter os serviços devido à redução das doações e convoca a população a contribuir com dinheiro, fraldas, alimentos não perecíveis, leite e materiais de higiene e atendimento. As doações financeiras podem ser feitas via Pix, pelo número 71 99630-7875.

Serviço:

Tarde de diversão – Dia das Crianças

Data: 29 de outubro

Horário: das 13h às 16h

*Evento destinado às famílias associadas

Local: ONG Abraço à Microcefalia

Endereço: Rua Desembargador Moacyr Pitta Lima, 26, Final de Linha do Setor H, Mussurunga, Salvador (BA)

Atrações confirmadas: Tia Bah (animadora) e Bruno Ceuta (cantor).

Como contribuir:

Pix: 71996307875

Banco: Inter

Mais informações: @abracoamicrocefalia