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ONG que atende crianças com microcefalia celebra 10 anos com festa em Salvador

Instituição já acompanhou mais de 300 crianças e oferece assistência multidisciplinar a famílias afetadas pela síndrome congênita do vírus Zika

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 11:32

ONG que atende crianças com microcefalia celebra 10 anos com festa em Salvador
ONG que atende crianças com microcefalia celebra 10 anos com festa em Salvador Crédito: Divulgação

Uma tarde de brincadeiras, música e acolhimento vai marcar os dez anos de atuação da ONG Abraço à Microcefalia, que oferece assistência a crianças com microcefalia e outras malformações congênitas. A comemoração pelo Mês das Crianças será realizada no dia 29 de outubro, das 13h às 16h, na sede da instituição, em Mussurunga, Salvador. A programação terá a participação da animadora Tia Bah e do cantor Bruno Ceuta.

Microcefalia

ONG que atende crianças com microcefalia celebra 10 anos com festa em Salvador por Divulgação
ONG que atende crianças com microcefalia celebra 10 anos com festa em Salvador por Divulgação
ONG que atende crianças com microcefalia celebra 10 anos com festa em Salvador por Divulgação
País viveu epidemia de casos de microcefalia em 2015 por Shutterstock
A microcefalia é caracterizada pelo desenvolvimento anormal do cérebro por Shutterstock
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ONG que atende crianças com microcefalia celebra 10 anos com festa em Salvador por Divulgação

Fundada em 2016 por famílias afetadas pela síndrome congênita do vírus Zika, a ONG já atendeu mais de 300 crianças da capital e do interior da Bahia. Com apoio da Fundação José Silveira, oferece serviços de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e assistência social, além de distribuir fraldas, fórmulas e alimentos. A instituição também auxilia as famílias na busca por direitos, incluindo pensão e indenização previstas na legislação para pessoas com deficiência permanente decorrente da infecção pelo vírus Zika.

Para a tesoureira da ONG, Elyana Magalhães, momentos de lazer são importantes diante da rotina de reabilitação, consultas e exames enfrentada pelas famílias, além das dificuldades de locomoção e das barreiras arquitetônicas. Mães e pais atendidos também destacam o acolhimento oferecido pela instituição. A ONG, porém, enfrenta dificuldades para manter os serviços devido à redução das doações e convoca a população a contribuir com dinheiro, fraldas, alimentos não perecíveis, leite e materiais de higiene e atendimento. As doações financeiras podem ser feitas via Pix, pelo número 71 99630-7875.

Serviço:

Tarde de diversão – Dia das Crianças

Data: 29 de outubro

Horário: das 13h às 16h

*Evento destinado às famílias associadas

Local: ONG Abraço à Microcefalia

Endereço: Rua Desembargador Moacyr Pitta Lima, 26, Final de Linha do Setor H, Mussurunga, Salvador (BA)

Atrações confirmadas: Tia Bah (animadora) e Bruno Ceuta (cantor).

Como contribuir:

Pix: 71996307875

Banco: Inter

Mais informações: @abracoamicrocefalia

Site: www.abracoamicrocefalia.org.br

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