Ônibus atinge viatura no Uruguai e deixa PM ferido

Um acidente envolvendo um ônibus e uma viatura da Polícia Militar aconteceu na noite do sábado (16), no bairro do Uruguai, Subúrbio de Salvador.



Segundo informações da PM, a viatura da Rondesp BTS estava em diligência quando foi atingida lateralmente por um ônibus na Rua Regis Pacheco. Um dos policiais que estava no veículo teve ferimentos leves. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde da região, onde recebeu atendimento médico.