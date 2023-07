Ônibus com rodoviários é assaltado no Lobato

Um grupo de rodoviários foi assaltado na manhã desta quarta-feira (19) na região do Boiadeiro, no bairro do Lobato. Os trabalhadores estavam em um ônibus que os leva para as garagens.



O assalto aconteceu por volta das 4h50. Segundo informações da Polícia Civil, um homem armado entrou no veículo e roubou os pertences do motorista e dos passageiros, enquanto dois comparsas o aguardavam do lado de fora.



Um dos rodoviários assaltados contou, em entrevista à TV Bahia, que os homens estavam a pé quando abordaram o veículo. "Os dois estavam a pé, atravessaram na frente do carro e pararam. A gente aguardou ele fazer a abordagem dele. Assim que fez toda a abordagem, desceu e foi embora. Aí viemos com o carro [para a delegacia]", contou.