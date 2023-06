Ônibus da Polícia Militar bate em duas casas, dois carros e uma moto

Um ônibus da Polícia Militar invadiu duas casas em um acidente no bairro de Plataforma, nessa terça-feira (13). O veículo levava alunos do Curso de Formação de Soldados.



Segundo informações da PM, o grupo participava de uma visita técnica às instalações e à área de responsabilidade da 14ª CIPM. "O ônibus responsável pelo deslocamento dos alunos apresentou falhas mecânicas atingindo a fachada de dois imóveis, e colidindo com dois carros e uma motocicleta que estavam estacionados na região", diz a nota enviada pela instituição.