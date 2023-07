Ônibus da RMS voltam a circular normalmente nesta quarta (26)

Greve dos rodoviários da Região Metropolitana chega ao fim. Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Os ônibus da Região Metropolitana de Salvador (RMS) vão voltar a operar com 100% da frota a partir das 4h desta quarta-feira (26), após decisão do Sindicato dos Rodoviários Metropolitano (Sindmetro) em reunião de urgência realizada na tarde desta terça-feira (25).



Após o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5) suspender a greve um dia após seu início, anunciado ontem (24), e determinar a circulação de 50% da frota em horário de pico (das 5h às 9h e das 17h às 19h) e 30% nos demais horários, os rodoviários entenderam que não fazia sentindo continuar com a paralisação. "Nós consideramos que 50% do efetivo na rua pode prejudicar a população e o trabalhador. Por isso, já que a Justiça vai julgar o pleito, nós suspendemos a greve", justificou Mário Cléber, presidente do Sindmetro.

A categoria aprovou por unanimidade a decisão e agora deve aguardar um novo pronunciamento sobre a liminar por parte da Justiça, que deu o prazo de 15 dias para se manifestar. "Nesse caso, esperamos que a Justiça tenha entrado não só para proibir o sindicato de agir legalmente em defesa dos seus associados, mas sim para também dar um veredito final sobre esse assunto que está presente em todas as nossas pautas", acrescentou o representante dos rodoviários metropolitanos.

O assunto em questão é referente ao pagamento de rescisões de 530 funcionários que foram dispensados pelas empresas BTM, VSA e Linha Verde, que encerraram as atividades durante a pandemia. Segundo a categoria, houve quebra de acordo por parte do Governo do Estado, que se comprometeu a realizar os pagamentos até o último dia 20 de julho.

De acordo com Mário Cléber, ainda não houve pronunciamento por parte do Governo do Estado. "Não entrou em contato, não fez nenhuma proposta nova, simplesmente disse que não ia pagar e assim continuou", disse.

O Correio buscou a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) para emitir um posicionamento sobre o assunto. A pasta repetiu a nota enviada ontem ao jornal, dizendo o seguinte: