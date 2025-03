NINGUÉM SE FERIU

Ônibus é atingido por disparo durante confronto policial no Cabula

Caso aconteceu no final da tarde do último sábado (8)

Larissa Almeida

Publicado em 9 de março de 2025 às 13:38

Movimento de ônibus em meio ao policiamento Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Um ônibus foi atingido por um disparo de arma de fogo no final da tarde do último sábado (8), durante um confronto entre policiais e criminosos no bairro do Cabula, em Salvador. O tiro acertou o para-brisa do veículo, que estava nas imediações da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), com destino à Estação Pirajá. >

Segundo a Polícia Militar (PM), agentes da 23ª CIPM, com o apoio da Rondesp Central, realizavam reforço no policiamento na Avenida Silveira Martins, no Cabula, quando receberam informações de homens em posse de arma de fogo circulando nas proximidades. >

“Durante as diligências, os militares foram recebidos a tiros pelo grupo armado. Houve o revide. Após o confronto e varredura, não foi constatado nenhum ferido e ninguém foi preso”, disse a PM. >

Após o episódio, o policiamento foi reforçado na região. O bairro, inclusive, já tem histórico de intensificação da segurança pelo número de confrontos registrados. Em outubro do ano passado, um tiroteio fez com que a Uneb suspendesse as aulas. Há cerca de dois meses, um tiroteio, também fruto do confronto policial com criminosos, deixou os moradores assustados na mesma região. >

