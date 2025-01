CRIME

Ônibus é incendiado por criminosos em Sussuarana

Caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (27)

De acordo com informações iniciais, dois suspeitos armados chegaram no local e incendiaram o veículo que estava estacionado. No momento da ação criminosa, não havia passageiros no ônibus e ninguém ficou ferido.>