Ônibus que viajava com 10 passageiros em pé no corredor é autuado na Bahia

Um ônibus que transitava com superlotação de passageiros foi parado pela Polícia Rodoviária Federal. O veículo foi flagrado com pelo menos 10 pessoas em pé no corredor, o que é proibido e oferece riscos. O flagra aconteceu na BR-242, em trecho sob circunscrição da unidade operacional de Seabra, neste sábado (16).



A fiscalização nas vias foi intensificada durante as celebrações dos 332 anos de romarias ao Santuário do Bom Jesus da Lapa que ocorre na cidade de Bom Jesus da Lapa, distante 800 quilômetros de Salvador.