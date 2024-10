SALVADOR

Ônibus voltam a circular em Fazenda Coutos

O atendimento dos ônibus no bairro de Fazenda Coutos, em Salvador, já foi reestabelecido na manhã desta quinta-feira (10). O serviço foi suspenso no início do dia devido a um episódio de violência na localidade. Com reforço no policiamento, foi autorizado o retorno dos coletivos até o final de linha da localidade.