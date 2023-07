Ônibus voltam a circular em São Gonçalo do Retiro após morte de morador

Antônio trabalhava na empresa de engenharia Moura Dubeux . Crédito: Arquivo Pessoal

Os ônibus voltaram a circular até o final de linha de São Gonçalo do Retiro na manhã deste sábado (8), após dois dias de paralisação em decorrência da morte de um pedreiro por disparo de arma de fogo, na quinta-feira (6).



Segundo a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), a paralisação ocorreu em razão de uma manifestação realizada por moradores do bairro. Por questões de segurança, o atendimento do transporte foi suspenso na região na noite de quinta-feira.

A pasta afirmou ainda que a operação foi retomada no início da manhã deste sábado (08), por volta das 7h30, e segue normalmente na região.

De acordo com a Polícia Militar, o policiamento segue sendo reforçado na região.

Relembre o caso

Um morador do bairro de São Gonçalo do Retiro, identificado como Antônio Cesar Caldas de Assis, 52 anos, morreu após ser baleado na Rua 8 de Dezembro, durante uma operação policial na região, no final da tarde de quinta-feira (6).

Antônio atuava como pedreiro e estava indo comprar pão quando foi atingido, de acordo com relatos de familiares.

Após a morte de Antônio, moradores do bairro fizeram um protesto contra a ação da polícia e cobraram investigação do caso. O comandante da 23ª CIPM, o major Luciano Jorge, foi ao local e negociou com os manifestantes a liberação da via.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais militares da 23ª CIPM faziam rondas na região quando forma informados da presença de indivíduos armados nas proximidades do final de linha do bairro. Ao chegarem, os policiais se depararam com um grupo de homens que, diante da presença da guarnição, efetuou disparos de arma de fogo e fugiu. Segundo a PM, Antônio teria sido baleado neste momento.