SALVADOR

Ônibus voltam a circular no Bairro da Paz após quatro dias de serviço suspenso

Atendimento foi interrompido depois de uma operação policial que terminou em morte

A interrupção do atendimento foi consequência de um registro de troca de tiros que resultou em morte na última sexta-feira (15). Um suspeito de envolvimento com tráfico de drogas foi morto durante um tiroteio com policiais. Ele foi identificado como Reginaldo Costa Junior e com ele foi apreendido um fuzil, diz a polícia.