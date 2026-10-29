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Onze cidades decretam situação de emergência após fortes chuvas na Bahia

Estado registra alagamentos, desabamentos e veículos arrastados pela correnteza

Esther Morais

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 06:41

Onze cidades decretam situação de emergência após fortes chuvas na Bahia Crédito: Divulgação/Serin

Onze municípios baianos decretaram situação de emergência na quarta-feira (28) em razão das fortes chuvas que atingem o estado, segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec). Entre as ocorrências registradas estão alagamentos, desabamentos e veículos arrastados pela correnteza.

As cidades em situação de emergência são Pindobaçu, Eunápolis, Ilhéus, Itambé, Itanhém, Lajedão, Medeiros Neto, Porto Seguro, Serrinha, Vereda e Jussiape.

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Em Salvador, um imóvel residencial desabou parcialmente na manhã de quarta-feira (28), no bairro da Federação. Parte da estrutura foi atingida, mas não houve registro de feridos, e a área foi isolada.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou mais de 100 ocorrências relacionadas às chuvas, incluindo ameaças de deslizamento de terra, alagamentos e desabamentos.

Em Queimadas, no nordeste baiano, cinco pessoas foram resgatadas com vida após uma ambulância ser arrastada pela correnteza de um riacho. Moradores da região formaram uma corrente humana e utilizaram cordas para retirar as vítimas.

Equipes da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) também foram acionadas e monitoram a situação nos municípios atingidos pelas chuvas. Em Irecê, equipes de manutenção realizam a limpeza da unidade da Hemoba, que sofreu alagamento em decorrência das fortes chuvas.

Rodovias estaduais são afetadas

A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), por meio da Superintendência de Infraestrutura de Transportes (SIT), monitora as rodovias estaduais. Até o momento, foram registradas quatro ocorrências, e três trechos já tiveram o tráfego restabelecido.

Na passagem urbana de Macaúbas, na BA-573, o trânsito está normalizado após pontos de alagamento registrados na terça-feira (27). Em Serra Preta, o acesso ao distrito de Bravo também foi totalmente liberado após serviços de drenagem e limpeza.

Já no km 316 da BA-120, entre Santaluz e Queimadas, na região do Sisal, o tráfego sobre a ponte do Rio do Peixe está sinalizado e normalizado. A Seinfra e o Consórcio Consisal realizaram uma avaliação conjunta para verificar as condições do local e programar os reparos necessários.

Por outro lado, o acesso de veículos está totalmente interrompido na passagem molhada da BA-413, entre Queimadas e o distrito de Riacho da Onça. A estrutura cedeu após o rompimento de uma barragem provocado pelas fortes chuvas. Uma equipe técnica da Seinfra está no local e aguarda a melhora das condições climáticas para avaliar os danos e definir as intervenções.

Previsão do tempo

Ainda há previsão de chuva para cidades das regiões Centro-Sul, Sul, Metropolitana de Salvador e Centro-Norte da Bahia nesta quinta-feira (29), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).