CULTURA

Opanijé mistura rap e candomblé em show na Casa Rosa

Apresentação no Quinta da Casa antecipa novo álbum do trio baiano, que une batidas eletrônicas, percussão, berimbaus e cânticos de candomblé

Moyses Suzart

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 21:20

Opanijé mistura rap e candomblé Crédito: Divulgação

Rap, ancestralidade africana e elementos do candomblé se encontram no palco da Casa Rosa, no Rio Vermelho, no dia 27 de agosto. A partir das 20h, o grupo baiano Opanijé apresenta o show Afrodinamicamente, pelo projeto Quinta da Casa. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) e estão à venda pela plataforma Sympla.

A apresentação também integra a programação especial ‘A Gosto da Casa’, que comemora os seis anos de atividades culturais do espaço. O show marca ainda uma prévia do próximo álbum do trio, que terá o mesmo nome da apresentação.

Formado por Lázaro Erê, DumDum Afolabi e DJ Chiba D, o Opanijé surgiu em Salvador em 2005 e construiu uma identidade musical que aproxima o rap de elementos da cultura afro-baiana. Nas letras, o grupo aborda temas como racismo, exclusão, pobreza, violência, fome e machismo, enquanto exalta a ancestralidade africana e a cultura negra.

Musicalmente, a proposta passa pela mistura de instrumentos e sonoridades tradicionais com recursos da música eletrônica. Percussões, berimbaus e cânticos de candomblé dividem espaço com samples, efeitos e batidas de rap, criando uma sonoridade que conecta diferentes experiências musicais da diáspora africana.

No repertório do show estarão algumas das 14 faixas do álbum Opanijé, lançado em 2013 e produzido por André T, como “Encruzilhada”, “Se Diz”, “Eles Podem Tentar”, “Segredo” e “Dessa Vez”. O grupo também apresenta “Ajayô”, single lançado em 2025 em parceria com DJ Gug.

Ao mesmo tempo em que revisita parte de sua trajetória, Afrodinamicamente apresenta ao público as novas músicas que vão integrar o próximo trabalho do trio. A apresentação, portanto, funciona como uma espécie de ponte entre a história construída pelo Opanijé e a nova fase do grupo.

Ao longo de mais de duas décadas, o trio acumulou participações e encontros com nomes importantes da música brasileira. O grupo já dividiu palco com artistas como Thaíde, BNegão, Bixiga 70 e A.MA.SSa, além de ter participado do lançamento em Salvador do álbum O Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui, de Emicida.

A trajetória também levou o Opanijé para importantes eventos da cena hip-hop nacional. Em São Paulo, o grupo participou da Feira Preta, dividindo o palco com Criolo e Mano Brown, e da Semana de Hip Hop, ao lado de KL Jay. Em 2019, o trio se apresentou no Sesc Pompeia, com participações de Lazzo Matumbi, Letieres Leite, Nelson Maca e G.O.G.

O nome Opanijé vem de uma organização criada pelo próprio grupo, a Organização Popular Africana Negros Invertendo o Jogo Excludente. A proposta artística parte justamente da combinação entre narrativas e simbologias do candomblé e uma linguagem de resistência presente no rap.

Essa mistura aparece tanto nas letras quanto na construção sonora. Os ritmos e referências religiosas de matriz africana são incorporados à produção contemporânea sem abandonar os elementos tradicionais da cultura afro-baiana. O resultado é uma música que utiliza a ancestralidade como matéria-prima para discutir questões sociais do presente.

O show será realizado no Teatro Cambará da Casa Rosa, espaço com capacidade para até 80 pessoas sentadas. A apresentação conta com arquitetura acessível e tradução em Libras.

O Quinta da Casa foi criado para fortalecer trajetórias artísticas e oferecer estrutura para que artistas possam apresentar suas produções. Depois de uma edição realizada em 2025 por meio do Edital Gregórios, da Fundação Gregório de Mattos, a Associação Viração, mantenedora da Casa Rosa, garantiu a continuidade do projeto em 2026.

Serviço

Quinta da Casa apresenta: Afrodinamicamente, de Opanijé

Quando: 27 de agosto de 2026, às 20h

Onde: Teatro Cambará da Casa Rosa, Praça Colombo, 106, Rio Vermelho

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

Vendas: pela plataforma Sympla

Classificação: livre

Acessibilidade: espaço com arquitetura acessível e tradução em Libras