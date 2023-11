Operação apreende 69 celulares e drogas em unidades prisionais da Bahia

Celulares, drogas e facas foram apreendidos durante a Operação Força Máxima, realizada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), por com apoio da Secretaria de Segurança Pública (SSP). O foco da operação era desarticular o crime organizado e erradicar as atividades ilícitas nas unidades prisionais. Segundo a Seap, foram apreendidos 69 celulares, 1kg e 180 trouxas de maconha, oito baterias de celular, 47 carregadores de celular, 19 fones de ouvido, 15 cabos USB, 58 trouxas de cocaína, nove facas, 18 chunchus e 19 chips.

Segundo a Seap, desde o início do ano que as revistas tem sido realizadas de forma periódica nas Unidades Prisionais do Estado. Por isso, houve uma redução do número de objetos ilícitosna Operação Força Máxima.