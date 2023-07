Operação bloqueia mais de R$ 200 mil das contas de investigados por esquema de tráfico e lavagem de dinheiro

Um esquema envolvendo lavagem de dinheiro e falsificação de documentos foi desarticulado pela Polícia Civil da Bahia, com a conclusão de mais uma fase da Operação Pooling Accounts, que investiga ainda crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. Um grupo que agia em várias cidades da Bahia e até outros estados foi identificado pelo trabalho, conduzido por equipes da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié).



Até agora, a operação já bloqueou R$ 241 mil em 541 contas bancárias de pessoas e empresas suspeitas de envolvimento no esquema. Além disso, um imóvel avaliado em R$ 400 mil que fica em Cuiabá (MT) foi sequestrado judicialmente, assim como três veículos. Ao todo, 41 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira (21).