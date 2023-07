Operação conjunta apreende uma tonelada de carne imprópria para consumo

Carne imprópria para consumo foi apreendida. Crédito: Divulgação SSP

Uma operação conjunta apreendeu cerca de uma tonelada de carne imprópria para consumo na sexta-feira (14), Xique-Xique. A iniciativa, que fez parte da 47ª Etapa da Fiscalização de Proteção Integrada (FPI), contou com profissionais das Companhias Independentes de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa) de Lençóis e de Policiamento Especializado (Cipe) Semiárido, Polícia Rodoviária Federal, Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Bahia, Ministério Público da Bahia e do Trabalho e Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a ação foi promovida em uma feira livre, no Abatedouro Municipal e no Mercado Municipal de Carnes da cidade. Segundo o comandante da Cipe Semiárido, o major Matheus Alcântara, outras ações aconteceram também nos municípios de América Dourada, Barra do Mendes, Barro Alto, Canarana, Cafarnaum, Central, Gentio do Ouro, Irecê, Ibititá, Ibipeba, Itaguaçu da Bahia, João Dourado, Jussara, Lapão, Presidente Dutra, São Gabriel e Uibaí.