VIOLÊNCIA

Operação contra ataques de facção termina com bombas apreendidas em Salvador

Material foi encontrado na Prainha do Lobato, neste domingo (30)

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 15:17

Polícia apreende bombas caseiras durante operação contra ataques de facção em Salvador Crédito: Reprodução

A Polícia Militar apreendeu um arsenal de bombas caseiras, munições, fogos de artifício, drogas e outros materiais durante a madrugada em Salvador. Os equipamentos foram encontrados na localidade do Fundão do Lobato, na Prainha do Lobato, neste domingo (30).



Segundo a PM, a Operação Coruja da Madrugada foi deflagrada com o objetivo de prevenir ataques de faccionados durante a madrugada, incluindo a produção de vídeos exibindo armas de fogo, além de ações contra grupos rivais.

Durante o patrulhamento tático no Lobato, as equipes localizaram um prédio abandonado e aberto, onde o material foi encontrado na entrada. No local, foram apreendidos crack e maconha, munições de calibre 9 mm, bombas de fabricação caseira, fogos de artifício, roupas camufladas, embalagens vazias para acondicionamento de entorpecentes e uma câmera de vigilância.