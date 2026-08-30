Operação contra ataques de facção termina com bombas apreendidas em Salvador

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Elaine Sanoli
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 15:17
A Polícia Militar apreendeu um arsenal de bombas caseiras, munições, fogos de artifício, drogas e outros materiais durante a madrugada em Salvador. Os equipamentos foram encontrados na localidade do Fundão do Lobato, na Prainha do Lobato, neste domingo (30).
Segundo a PM, a Operação Coruja da Madrugada foi deflagrada com o objetivo de prevenir ataques de faccionados durante a madrugada, incluindo a produção de vídeos exibindo armas de fogo, além de ações contra grupos rivais.
Durante o patrulhamento tático no Lobato, as equipes localizaram um prédio abandonado e aberto, onde o material foi encontrado na entrada. No local, foram apreendidos crack e maconha, munições de calibre 9 mm, bombas de fabricação caseira, fogos de artifício, roupas camufladas, embalagens vazias para acondicionamento de entorpecentes e uma câmera de vigilância.
Todo o material apreendido foi apresentado na Central de Flagrantes para adoção das medidas cabíveis.