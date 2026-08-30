Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Operação contra ataques de facção termina com bombas apreendidas em Salvador

Material foi encontrado na Prainha do Lobato, neste domingo (30)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 15:17

Polícia apreende bombas caseiras durante operação contra ataques de facção em Salvador
Polícia apreende bombas caseiras durante operação contra ataques de facção em Salvador Crédito: Reprodução

A Polícia Militar apreendeu um arsenal de bombas caseiras, munições, fogos de artifício, drogas e outros materiais durante a madrugada em Salvador. Os equipamentos foram encontrados na localidade do Fundão do Lobato, na Prainha do Lobato, neste domingo (30).

Segundo a PM, a Operação Coruja da Madrugada foi deflagrada com o objetivo de prevenir ataques de faccionados durante a madrugada, incluindo a produção de vídeos exibindo armas de fogo, além de ações contra grupos rivais.

Durante o patrulhamento tático no Lobato, as equipes localizaram um prédio abandonado e aberto, onde o material foi encontrado na entrada. No local, foram apreendidos crack e maconha, munições de calibre 9 mm, bombas de fabricação caseira, fogos de artifício, roupas camufladas, embalagens vazias para acondicionamento de entorpecentes e uma câmera de vigilância.

Todo o material apreendido foi apresentado na Central de Flagrantes para adoção das medidas cabíveis.

Mais recentes

Imagem - Dupla é presa após invadir casa, dar tapa no rosto de idosa e roubar celular na Bahia

Dupla é presa após invadir casa, dar tapa no rosto de idosa e roubar celular na Bahia
Imagem - Casamento Coletivo oferece mais de 300 vagas gratuitas em Feira de Santana

Casamento Coletivo oferece mais de 300 vagas gratuitas em Feira de Santana
Imagem - Adolescente de 14 anos morre após explosão de gás que também matou a mãe na Bahia

Adolescente de 14 anos morre após explosão de gás que também matou a mãe na Bahia