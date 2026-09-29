POLÍCIA

Operação contra fraude de CACs apreende 44 armas e R$ 535 mil em Feira de Santana

Investigação apura suposta apresentação de documentos e informações falsas para obtenção de registros

Thais Borges

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 11:56

PF faz operação contra fraudes na obtenção de registros de CACs Crédito: Reprodução

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (29), a Operação Guardiões de Fogo, em Feira de Santana, com o objetivo de investigar possíveis fraudes relacionadas à obtenção e manutenção do Certificado de Registro (CR) para Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). A ação também apura eventuais irregularidades relacionadas à posse e ao controle de armas de fogo.

Ao todo, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Feira de Santana. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal.

Segundo as investigações, os alvos teriam apresentado informações e documentos ideologicamente falsos durante o processo de obtenção do Certificado de Registro de CAC perante o Exército Brasileiro. O objetivo seria demonstrar o cumprimento dos requisitos legais necessários para a concessão da autorização.

Segundo os elementos reunidos até o momento, os investigados teriam omitido informações sobre a existência de uma investigação criminal anterior. A circunstância poderia ter influenciado a análise da idoneidade exigida para a obtenção do registro.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidas 44 armas de fogo de diferentes calibres e modelos, incluindo revólveres, pistolas, fuzis e espingardas. Também foram encontrados e apreendidos R$ 535 mil em espécie, além de cheques que somam aproximadamente R$ 1 milhão.