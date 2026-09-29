Operação contra fraude de CACs apreende 44 armas e R$ 535 mil em Feira de Santana

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Thais Borges
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 11:56
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (29), a Operação Guardiões de Fogo, em Feira de Santana, com o objetivo de investigar possíveis fraudes relacionadas à obtenção e manutenção do Certificado de Registro (CR) para Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). A ação também apura eventuais irregularidades relacionadas à posse e ao controle de armas de fogo.
Ao todo, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Feira de Santana. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal.
Segundo as investigações, os alvos teriam apresentado informações e documentos ideologicamente falsos durante o processo de obtenção do Certificado de Registro de CAC perante o Exército Brasileiro. O objetivo seria demonstrar o cumprimento dos requisitos legais necessários para a concessão da autorização.
Segundo os elementos reunidos até o momento, os investigados teriam omitido informações sobre a existência de uma investigação criminal anterior. A circunstância poderia ter influenciado a análise da idoneidade exigida para a obtenção do registro.
Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidas 44 armas de fogo de diferentes calibres e modelos, incluindo revólveres, pistolas, fuzis e espingardas. Também foram encontrados e apreendidos R$ 535 mil em espécie, além de cheques que somam aproximadamente R$ 1 milhão.
Os investigados poderão responder pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, sem prejuízo de outros delitos que possam ser identificados no decorrer das investigações.