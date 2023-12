Operação cumpre mandados contra grupo que extorquia autoridades na internet

Uma operação conjunta entre as polícias do Distrito Federal, São Paulo e Bahia cumprem mandados nesta quinta-feira (28) contra organizações criminosas que fazem extorsão por meio da internet. Os policiais cumprem cinco mandados de busca e apreensão e prisões temporárias na Bahia e em São Paulo.



Segundo informações da Polícia Civil do DF, a organização criminosa extorquia pessoas que acessavam conteúdo sexual em grupos do aplicativo de troca de mensagens. Os grupos eram criados pelos criminosos, para atrair as vítimas, principalmente moradoras do Distrito Federal, que atuavam em importantes cargos públicos e familiares de autoridades públicas.