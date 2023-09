Operação cumpre mandados contra PMs envolvidos com extorsão e sequestro na Bahia

Uma operação acontece nesta terça-feira (5) em cidades do interior da Bahia para cumprir mandados de busca e apreensão contra policiais militares suspeitos de integrar um grupo envolvido com extorsão mediante sequestro, associação ao tráfico e homicídios.



Batizada de Operação Salobro, a ação conta comequipes da Força Correicional Especial Integrada (Force) das Corregedorias-Geral da Secretaria da Segurança Pública e da Polícia Militar, além do Ministério Público.