Operação da PM prende 22 pessoas e apreende 18 armas na Bahia

A Polícia Militar da Bahia apreendeu 14 armas de fogo, realizou 22 prisões em flagrante e conduziu 53 pessoas às delegacias durante a 10ª edição da Operação Força Total. A ação aconteceu em todo o estado desde as primeiras horas de terça-feira (4) e foi até as 22h. Durante a operação, a PM abordou 46.749 pessoas e 26.460 veículos (12.538 carros e 13.922 motos). Como resultado das ações ostensivas, a tropa recuperou 12 veículos com restrição de furto ou roubo, apreendeu 164 veículos e autuou 940 automóveis.

Ao longo do dia, policiais militares de diversas unidades apreenderam drogas em 17 ocorrências e cumpriram sete mandados de prisão, além da apreensão de quatro adolescentes envolvidos em atos infracionais e do registro de 13 termos circunstanciados de ocorrência (TCO), crimes considerados de menor potencial ofensivo. O efetivo atuou a pé, em cavalos, bicicletas, bases móveis, aeronaves e postos de abordagem.

“O resultado positivo na Operação Força Total se deve ao empenho e dedicação da tropa para fortalecer as ações preventivas e ostensivas no estado. Todo esforço operacional está aliado ao aporte da tecnologia, acesso a banco de dados com atualizações em tempo real, informações do serviço de inteligência, além da realização de blitze e incursões na capital e interior baiano“, destaca o coronel Paulo Coutinho, comandante-geral da Polícia Militar.