Operação da PM recupera três carros roubados em Salvador

Três veículos roubados foram recuperados e um homem foi detido durante a Operação Artemis, na quarta-feira (6), por policiais militares do Batalhão Apolo. Os carros foram localizados nos bairros de Fazenda Grande, São Cristóvão e Itapuã. Depois do início da operação, o policiamento foi intensificado e os PMs receberam informação de que havia um veículo roubado circulando na Fazenda Grande. Além disso, um segundo carro estaria sendo usado em roubos nas imediações de São Cristóvão. Um terceiro foi interceptado após atitude suspeita do motorista em Itapuã.

Com as informações, as equipes começaram as diligências de maneira simultânea. Os três carros, dois abandonados e um interceptado, foram encontrados e recuperados nas respectivas localidades. Na ação, um suspeito foi preso.