Operação da PM reforça policiamento em todo o estado

Policiais militares baianos estão empregados na 16ª edição da Operação Força Total nos 417 municípios do estado, nesta quinta-feira (23). A operação visa coibir o cometimento de crimes e ampliar a segurança através de ações preventivas e ostensivas com o emprego máximo da tropa (efetivo operacional e administrativo).



Os militares em ação atuam a pé e com a utilização de carros, motocicletas, aeronaves, além de todo o aporte tecnológico e informações de inteligência nas blitze e incursões em áreas urbanas e rurais na Bahia.