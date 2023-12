Operação da Polícia Civil finaliza o dia com 230 presos no interior do Estado

A 11ª Fase da Operação Unum Corpus começou nesta terça-feira (12) e finalizou o dia com 230 presos no interior do Estado. Até o final da tarde, foram cumpridos 210 mandados de busca e apreensão e 156 de prisão.



Segundo a Polícia Civil, também foram realizadas 48 autuações em flagrante, com a apreensão de três adolescentes e 23 prisões civis. Do total de presos, 47 são envolvidos com os crimes contra a vida, 43 com o tráfico de drogas e 17 crimes contra o patrimônio, além de 29 por estupros e 13 por violência doméstica e familiar.