Operação é realizada em 18 unidades prisionais da Bahia; líderes de facções devem ser transferidos

Uma mega operação da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) em parceria com Secretaria de Segurança Pública (SSP) está sendo realizada nesta manhã em 18 unidades prisionais do estado, com objetivo de apreender materiais ilícitos (celulares, armas, drogas) e desarticular o crime organizado, com possíveis transferências de internos considerados “peças-chave” das organizações criminosas, para unidades de regime disciplinar diferenciado. Participam da Operação “Força Máxima” policiais penais do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP) e equipes especializadas da Polícia Militar.