Operação em Conquista apreende mais de 80 quilos de drogas e prende quatro suspeitos

Equipes da 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Vitória da Conquista apreenderam mais de 80 quilos de drogas durante a Operação Paz, nesta terça-feira (28). Na ação, quatro homens foram presos.



Um homem que estava com um mandado em aberto por tráfico foi preso pelos policiais. Durante a investigação, mais três pessoas foram flagradas com drogas, dois carros e uma motocicleta, utilizados pelos suspeitos para transportar as drogas.