SEGURANÇA

Operação Força Total reforça policiamento em toda a Bahia nesta quinta-feira (27)

Em Salvador, presença policial será intensificada no Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e Chapada do Rio Vermelho

Esther Morais

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 06:21

Operação Força Total reforça policiamento em toda a Bahia nesta quinta-feira (27) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) amplia a presença policial em diferentes regiões do estado nesta quinta-feira (27), com uma nova edição da Operação Força Total. A mobilização envolve unidades territoriais e especializadas em municípios de todas as regiões da Bahia.

Em Salvador, a atuação policial também será intensificada no Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e Chapada do Rio Vermelho, áreas que já contam com ações da Operação Dominus Areae.

Quanto ganha um policial militar na Bahia? Remuneração varia conforme cargo e gratificações 1 de 10

O início das atividades será marcado por um briefing às 7h, em Feira de Santana, em frente à nova sede da 65ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). O encontro terá a participação do comandante-geral da PMBA, coronel Magalhães.