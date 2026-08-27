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Operação Força Total reforça policiamento em toda a Bahia nesta quinta-feira (27)

Em Salvador, presença policial será intensificada no Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e Chapada do Rio Vermelho

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 06:21

Polícia Militar realiza operação em Salvador
Operação Força Total reforça policiamento em toda a Bahia nesta quinta-feira (27) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) amplia a presença policial em diferentes regiões do estado nesta quinta-feira (27), com uma nova edição da Operação Força Total. A mobilização envolve unidades territoriais e especializadas em municípios de todas as regiões da Bahia.

Em Salvador, a atuação policial também será intensificada no Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e Chapada do Rio Vermelho, áreas que já contam com ações da Operação Dominus Areae.

Quanto ganha um policial militar na Bahia? Remuneração varia conforme cargo e gratificações

Soldado: soldo de R$ 1.601,84 + GAPM de R$ 1.418,87 por Rafael Rodrigues/SSP-BA
Cabo: soldo de R$ 1.615,14 + GAPM de R$ 1.637,30 por Divulgação/BEPE
1º Sargento: soldo de R$ 1.628,27 + GAPM de R$ 1.887,57 por Reprodução/ TV Bahia
Subtenente: soldo de R$ 1.641,12 + GAPM de R$ 2.195,14 por Arisson Marinho/CORREIO
Aspirante a Oficial: soldo de R$ 1.737,51 + GAPM de R$ 2.200,67 por Divulgação
1º Tenente: soldo de R$ 1.774,80 + GAPM de R$ 4.022,05 por Divulgação
Capitão: soldo de R$ 2.106,40 + GAPM de R$ 5.912,25 por Divulgação
Major: soldo de R$ 2.280,21 + GAPM de R$ 6.539,81 por Divulgação
Tenente-coronel: soldo de R$ 2.383,30 + GAPM de R$ 7.270,63 por Divulgação
Coronel: soldo de R$ 2.511,60 + GAPM de R$ 8.050,45 por Rafael Martins/GOVBA
1 de 10
Soldado: soldo de R$ 1.601,84 + GAPM de R$ 1.418,87 por Rafael Rodrigues/SSP-BA

O início das atividades será marcado por um briefing às 7h, em Feira de Santana, em frente à nova sede da 65ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). O encontro terá a participação do comandante-geral da PMBA, coronel Magalhães.

A Operação Força Total reforça amplia a presença policial nos municípios e fortalece a atuação das unidades responsáveis pelo policiamento cotidiano, com efetivo e recursos direcionados às necessidades de cada região.

Tags:

Polícia Operação Força Total

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