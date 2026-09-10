Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Operação mira esquema de tráfico de armas e drogas que movimentou mais de R$ 4 milhões na Bahia

Policiais cumprem mandados em Salvador, Região Metropolitana e cidades de outros três estados

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 06:34

Operação mira esquema de tráfico de armas e drogas que movimentou mais de R$ 4 milhões na Bahia Crédito: PC-BA

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (10), a Operação Reino Oculto para desarticular um esquema interestadual de tráfico de armas e drogas e lavagem de dinheiro. As ações acontecem em 23 bairros de Salvador e da Região Metropolitana, além de dois municípios do interior da Bahia e seis cidades de São Paulo, Espírito Santo e Sergipe.

Mais de 250 policiais civis participam da operação, que conta com o apoio do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), do Ministério Público da Bahia (MPBA).

Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
1 de 52
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução

As investigações começaram em março deste ano. Segundo a Polícia Civil, foram identificadas práticas relacionadas ao tráfico de drogas e associação, organização criminosa, comércio, posse e porte ilegais de armas de fogo e munições, além de lavagem de dinheiro.

Mais de R$ 4 milhões movimentados

De acordo com as apurações, o grupo teria movimentado mais de R$ 4 milhões. A organização seria dividida em diferentes núcleos responsáveis pelo comando, gestão financeira, armazenamento, logística, distribuição e revenda de drogas, além do fornecimento de armas.

Ainda segundo as investigações, os criminosos enviavam drogas para São Paulo, Espírito Santo e Sergipe. O grupo também negociava armas de fogo e munições de calibre 5,56. O transporte dos materiais seria feito por meio de uma empresa de fachada.

A Operação Reino Oculto é coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e conta com a participação da Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Também participam equipes dos departamentos de Polícia Metropolitana (Depom), Polícia do Interior (Depin), Inteligência Policial (DIP), Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV).

A Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), o Departamento de Polícia Técnica (DPT) e as polícias civis de São Paulo, Espírito Santo e Sergipe também integram as ações.

Tags:

Tráfico de Drogas

Mais recentes

Imagem - Trabalhadores são resgatados de fazenda após 40 anos em condições análogas à escravidão na Bahia

Trabalhadores são resgatados de fazenda após 40 anos em condições análogas à escravidão na Bahia
Imagem - Quatro bairros de Salvador terão corte de energia nesta quinta-feira (10)

Quatro bairros de Salvador terão corte de energia nesta quinta-feira (10)
Imagem - Funcionários do Banco do Brasil e Caixa entram em greve por tempo indeterminado na Bahia

Funcionários do Banco do Brasil e Caixa entram em greve por tempo indeterminado na Bahia