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Operação policial bloqueia até R$ 300 milhões e mira organização criminosa na Bahia

Ação mobiliza mais de 200 agentes e cumpre mandados em cinco estados

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 06:34

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Uma organização criminosa investigada por envolvimento com tráfico de drogas e homicídios é alvo da Operação Quatro Torres, deflagrada pela Polícia Civil nesta terça-feira (22). A ação cumpre mandados em cinco estados e mobiliza mais de 200 policiais na Bahia.

Segundo as investigações, o grupo, que é associado à facção Bonde do Maluco (BDM), era comandado por quatro lideranças, chamadas de “Torres”, que exerciam influência sobre diferentes áreas de Ilhéus. Conforme as apurações, os investigados mantinham comunicação para tomar decisões relacionadas à venda de drogas, aquisição de armas e prática de homicídios.

Na Bahia, os mandados são cumpridos em Ilhéus, Itabuna, Feira de Santana, Serrinha, Luís Eduardo Magalhães, Porto Seguro, Salvador, Simões Filho e Vitória da Conquista. A operação também ocorre em municípios de São Paulo, Alagoas, Sergipe e Rio de Janeiro.

Quanto ganha um policial civil na Bahia? Veja salários atualizados após nova lei

— Investigadores, escrivães e peritos técnicos têm vencimento básico entre R$ 1.851,96 e R$ 2.524,75, com gratificações que podem chegar a R$ 3.853,24, totalizando até R$ 6.377,99 em março de 2026. por PC-BA
— Peritos criminais, médicos-legistas e odonto-legais recebem vencimento entre R$ 5.237,15 e R$ 6.173,93, com gratificações de até R$ 8.706,37, podendo alcançar R$ 14.880,30. por Divulgação
— Delegados têm vencimento básico entre R$ 6.284,50 e R$ 7.346,25, com gratificações que podem chegar a R$ 7.921,39, totalizando até R$ 15.267,64. por Divulgação
Previsão para junho de 2026: Investigadores, escrivães e peritos técnicos passam a ter vencimento entre R$ 1.944,74 e R$ 2.651,24, com gratificações de até R$ 4.046,29, podendo chegar a R$ 6.697,53. por Divulgação/Polícia Civil
Previsão para junho de 2026: Peritos criminais, médicos-legistas e odonto-legais terão vencimento entre R$ 5.374,89 e R$ 6.336,30, com gratificações de até R$ 8.935,35, totalizando até R$ 15.271,65. por Pedro Moraes/Ascom PCBA
Previsão para junho de 2026: Delegados terão vencimento básico entre R$ 6.449,78 e R$ 7.539,46, com gratificações que podem chegar a R$ 8.129,72, alcançando até R$ 15.669,18. por Polícia Civil
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— Investigadores, escrivães e peritos técnicos têm vencimento básico entre R$ 1.851,96 e R$ 2.524,75, com gratificações que podem chegar a R$ 3.853,24, totalizando até R$ 6.377,99 em março de 2026. por PC-BA

Parte dos investigados já está presa e também é alvo de novos mandados. As investigações apontam ainda o envolvimento de dois policiais militares, suspeitos de integrar o grupo e receber vantagens indevidas para favorecer as atividades criminosas.

Um advogado também é investigado por supostamente atuar na interlocução entre integrantes da organização e na intermediação de pagamentos.

Além dos mandados, a Justiça determinou o bloqueio e a indisponibilidade de bens e ativos financeiros de 31 pessoas físicas e 11 empresas, até o limite de R$ 300 milhões.

A operação é coordenada pela Diretoria Regional de Polícia do Interior (DIRPIN/Sul) e pela 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ilhéus), por meio do Núcleo de Inteligência de Ilhéus, com participação de unidades da Polícia Civil e da Polícia Militar da Bahia.

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