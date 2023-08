Operação policial destrói 130 mil pés de maconha e prende três suspeitos

Uma operação da Polícia Federal, com apoio das polícias Rodoviária Federal e Militar, destruiu cerca de 130 mil pés de maconha no norte da Bahia, desde o dia 24 de agosto. Além disso, foram apreendidos 60 kg de maconha já prontos para consumo e 40 kg de sementes de maconha. Três pessoas foram presas em flagrante.



A ação, que foca na erradicação de plantios de maconha, segue até 1 de setembro. Participam cerca de 60 policiais de várias forças de segurança, com uso de duas aeronaves.