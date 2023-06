Operação policial termina com 162 presos no interior da Bahia nesta quinta (15)

A 9ª fase da Operação Unum Corpus, nesta quinta-feira (15), foi finalizada com a prisão de 162 suspeitos, informou a Polícia Civil. A ação aconteceu em centenas de cidades do interior da Bahia, conduzida pelo Departamento de Polícia do Interior (Depin). A polícia ainda apreendeu 253 kg de drogas, entre maconha, cocaína e crack. A estimativa é que isso cause prejuízo de R$ 1,5 milhão ao tráfico de drogas.



Foram cumpridos 116 mandados de prisão e houve outras 42 prisões em flagrante. Três adolescentes foram apreendidos por atos infracionais. A ação apreendeu, além da droga, 48 armas e dez veículos com restrição. 149 mandados de busca e apreensão foram realizados.