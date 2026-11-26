SEGURANÇA

Operação prende cinco pessoas suspeitas de envolvimento em homicídios na Bahia

Ação policial ocorreu em Jequié, Lafaiete Coutinho e Vitória da Conquista e resultou na apreensão de 246 pinos de cocaína e porções de maconha

Thais Borges

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 16:02

Cinco pessoas são presas durante a Operação Muralha em Jequié Crédito: Divulgação Ascom-PCBA

Cinco pessoas foram presas em Jequié, no sudoeste do estado, nesta quinta-feira (26), como parte da Operação Muralha, deflagrada pela Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar. Iniciadas na segunda-feira (23), as ações tiveram como objetivo cumprir mandados judiciais contra investigados por envolvimento em homicídios registrados no município desde o final de 2025. As ações também ocorreram em Lafaiete Coutinho e Vitória da Conquista.

Durante a operação, foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária contra suspeitos de homicídio, um mandado de prisão decorrente de condenação judicial e cinco mandados de busca e apreensão domiciliar.

Cinco pessoas são presas durante a Operação Muralha em Jequié 1 de 5

Entre os presos nesta quinta-feira está um homem de 21 anos, investigado por participação no duplo homicídio de Aurelino Marques de Andrade Neto e Uillian Santos Jesus. O crime ocorreu em 11 de outubro deste ano, em uma praça no bairro Joaquim Romão. Na ocasião, uma terceira pessoa também ficou ferida. Durante buscas na residência do suspeito, os policiais encontraram 246 pinos de cocaína. Ele também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Outro homem de 19 anos foi preso na manhã desta quinta-feira, em Lafaiete Coutinho. Ele é investigado por participação no homicídio de Crispim Francisco Santos, morto a tiros na porta de casa, na noite de 14 de outubro deste ano.

Um terceiro investigado, de 24 anos, já havia sido preso na terça-feira (24), em Vitória da Conquista. Ele é suspeito de envolvimento no homicídio de Ícaro Pires dos Santos, ocorrido em 25 de dezembro de 2025, em um posto de combustíveis no bairro Jequiezinho, em Jequié.

Na quarta-feira (25), um homem de 22 anos foi localizado no bairro Joaquim Romão. Ele é investigado por participação no assassinato de Jamerson Bispo dos Santos, ocorrido em 5 de julho deste ano, no município. Durante as diligências, um homem de 29 anos, condenado pela Justiça por roubo majorado, também foi localizado e preso.

Além dos 246 pinos de cocaína, os policiais apreenderam 20 porções de maconha embaladas para comercialização, aparelhos celulares, uma câmera de monitoramento, um notebook e roupas possivelmente utilizadas nos crimes investigados.

Os presos foram encaminhados à unidade policial, onde passaram pelos procedimentos legais, e permanecem custodiados à disposição da Justiça. As diligências continuam para localizar outros suspeitos de envolvimento em homicídios em Jequié e região.