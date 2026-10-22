GATONET

Operação vai retirar cabos irregulares de postes em 25 cidades da Bahia nesta semana

Ação segue até sexta-feira (23) e busca reduzir riscos de incêndios e interrupções no fornecimento de energia

Thais Borges

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 12:38

Operação Gatonet Crédito: Divulgação/Neoenergia Coelba

A Neoenergia Coelba promeve, até sexta-feira (23), a Operação Gatonet em 25 municípios do estado. De acordo com a empresa, a ação prevê a retirada de cabos e equipamentos de telefonia e internet instalados irregularmente nos postes da distribuidora, com o objetivo de reorganizar a fiação e reduzir os riscos de incêndios e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Segundo a empresa, as cidades foram selecionadas devido à presença de provedores irregulares, que contribuem para o excesso de fios e a poluição visual. A operação busca prevenir ocorrências provocadas por chamas em fiações clandestinas, que podem comprometer a rede elétrica e afetar o abastecimento da população.

Os municípios que recebem a operação nesta semana são Amélia Rodrigues, Aracatu, Barreiras, Camaçari, Camamu, Cândido Sales, Eunápolis, Guanambi, Ilhéus, Ipiaú, Itaberaba, Itabuna, Itaguaçu da Bahia, Itapetinga, Jaguaripe, Jussara, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Paulo Afonso, Pindobaçu, Salvador, Serra do Ramalho, Sobradinho, Várzea da Roça e Vera Cruz.

Os provedores de internet que não possuem contrato com a distribuidora terão os cabos removidos. Para evitar a retirada dos equipamentos, as empresas podem buscar a regularização por meio de um canal exclusivo disponibilizado pela Neoenergia Coelba.

As operadoras podem enviar dúvidas e solicitar orientações pelo e-mail atendimentousomutuo.coelba@neoenergia.com.

Gatonet

O termo Gatonet é utilizado para identificar serviços de telefonia e internet que instalam cabos sem autorização e sem cumprir os padrões de segurança e engenharia exigidos. Segundo a Neoenergia Coelba, essas instalações irregulares contribuem para o emaranhado de fios nos postes e podem provocar transtornos e riscos à população.

Embora a manutenção dos cabos e equipamentos seja responsabilidade das operadoras, a distribuidora afirma que atua preventivamente para reduzir os perigos associados às instalações clandestinas.

Além das ações presenciais, a empresa disponibiliza um portal para que os consumidores consultem se o provedor de internet contratado está regularizado. A ferramenta permite verificar se a operadora passou pela análise técnica e recebeu aprovação nos critérios de segurança.