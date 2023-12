Operário morre ao cair do telhado de um galpão enquanto trabalhava em Porto Seco Pirajá

O trabalhador da construção civil Manoel dos Santos, de 57 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (30) depois de cair do telhado de um galpão onde trabalhava, no bairro de Porto Seco Pirajá, em Salvador. O acidente de trabalho aconteceu por volta das 16h e, segundo a família, uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) só chegou ao local por volta das 20h30.



Segundo a cunhada da vítima, identificada como Joseane, o irmão e o filho de Manoel foram para a obra acompanhar o resgate do corpo. Apesar do rabecão ter sido encaminhado, não foi possível fazer a remoção do corpo, pois ainda seria necessário realizar perícia no local.