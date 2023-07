Operário morre soterrado durante obra em fazenda na Bahia

Um operário morreu soterrado quando trabalhava em uma obra na cidade de Luis Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (5).



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu numa fazenda. O operário trabalhava na escavação para construção de poço de elevador de silo. Houve um deslizamento de terra e ele foi soterrado.



Os bombeiros da 2ª Companhia do 17º Batalhão de Bombeiros Militar, em Barreiras, solicitaram e utilizaram uma retroescavadeira para realizar as buscas. Depois de cerca de duas horas de trabalho, o corpo do operário foi encontrado.