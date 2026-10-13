Oportunidade: mais de mil vagas de emprego nesta terça; 400 são para telemarketing

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Bruno Wendel
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 05:05
O SineBahia oferece milhares de oportunidades de emprego nesta terça-feira (13), em Salvador e em municípios do interior do estado. Entre os destaques estão as 400 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo, com oportunidades para candidatos com e sem experiência, e as seleções para funções operacionais, administrativas, comércio e construção civil.
Mais de mil vagas de emprego nesta terça; 400 são para telemarketing
Em Salvador, são 251 vagas, incluindo oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), disponibilizadas pelo SineBahia Capaz, no Shopping Barra. Já na Região Metropolitana, há oportunidades em Lauro de Freitas, Simões Filho, Camaçari, Candeias, Dias d’Ávila e Mata de São João. O volume inclui as 400 vagas de telemarketing destinadas a quem pode trabalhar em Lauro de Freitas.
Entre as funções disponíveis estão atendente de loja, auxiliar de logística, ajudante de carga e descarga, eletricista, motorista, repositor e auxiliar de produção. Há também oportunidades que não exigem experiência anterior, além de postos que pedem escolaridade específica, cursos técnicos ou habilitação para dirigir. Os candidatos devem conferir os requisitos de cada vaga e as orientações de atendimento do posto do SineBahia responsável pela seleção.
VAGAS PARA SALVADOR DIA 13/10/2026
AÇOUGUEIRO
Ensino Médio Incompleto
Experiência mínima de 06 meses na função
Habilidade em desossar, expor, cortar e porcionar carnes, além de operar máquina de moer conforme a demanda
Salário: R$ 1.963,17 + benefícios
03 VAGAS
ALINHADOR VEICULAR
Ensino Fundamental Completo
Experiência mínima de 06 meses na função
Possuir CNH A/B válida
Salário: R$ 1.900,00 + benefícios
01 VAGA
ATENDENTE DE LAVANDERIA
Ensino Médio Completo
Experiência mínima de 06 meses na função
Receber clientes no balcão e prestar atendimento cordial e profissional, Identificar necessidades do cliente e oferecer serviços
Possuir conhecimento básico de informática e sistemas de atendimento
Salário: R$ 1.662,00 + benefícios
02 VAGAS
ATENDENTE DE LOJAS
Ensino Médio Completo
Não exige experiência
Possuir disponibilidade para trabalhar em turnos e finais de semana
Salário R$: 1.814,16 + benefícios
20 VAGAS
AUXLIAR DE ARMAZENAGEM
Ensino Médio Completo
Experiência mínima de 06 meses na carteira
Possuir disponibilidade para trabalhar em turnos e finais de semana
Salário R$: 1.814,16 + benefícios
04 VAGAS
ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS
Ensino Médio Completo
Não exige experiência
Possuir disponibilidade para turnos e aos finais de semana
Salário R$: 1.814,16 + benefícios
10 VAGAS
AUXILIAR DE LIMPEZA
Ensino Fundamental Completo
Experiência mínima de 06 meses na carteira
Possuir disponibilidade para trabalhar em turnos e aos finais de semanas
Salário: R$ 1.633,74 + benefícios
10 VAGAS
AUXILIAR DE COZINHA
Ensino Fundamental Completo
Experiência mínima de 06 meses na função
Possuir disponibilidade para trabalhar em Mar Grande e residir em um dos seguintes municípios Itaparica ou Vera Cruz
Salário: R$ 1.750,00 + benefícios
02 VAGAS
AUXILIAR DE ESTOQUE
Ensino Médio Completo
Não exige experiência
Atividades: recebimento, conferência, organização, armazenamento e separação de mercadorias, além do controle de entrada e saída de produtos
Salário: R$ 1.621,00 + benefícios
02 VAGAS
CHEFE DE DEPÓSITO
Cursando Superior ou Técnico em Logística à partir do 3° período
Experiência mínima de 06 meses na carteira
Ter experiência em atividades operacionais, organização de materiais e controle de estoque, além de CNH B válida
Salário: R$ 2.500,00 + benefícios
01 VAGA
COZINHEIRO GERAL
Ensino Fundamental Completo
Experiência mínima de 06 meses na função
Possuir disponibilidade para trabalhar em Mar Grande e residir em um dos seguintes municípios Itaparica ou Vera Cruz
Salário: R$ 2.000,00 + benefícios
01 VAGA
EMPACOTADOR, A MÃO
Ensino Médio Incompleto
Não exige experiência
Possuir disponibilidade para trabalhar em turnos e aos finais de semanas
Salário: R$ 1.621,00 + benefícios
10 VAGAS
ENCARREGADO DE AÇOUGUE
Ensino Médio Completo
Experiência mínima de 06 meses na carteira
Vivência em liderar equipe, controlar a reposição, supervisionar a limpeza e organizar escalas de trabalho
Salário: R$ 3.148,00 + benefícios
01 VAGA
FATURISTA
Ensino Médio Completo
Não exige experiência
Conhecimento na emissão e conferência de notas fiscais, faturamento de pedidos, geração de documentos de cobrança, controle de documentos fiscais.
Salário: R$ 1.900,00 + benefícios
01 VAGA
FISCAL DE LOJA
Ensino Médio Completo
Experiência mínima de 06 meses na carteira
Possuir experiência em segurança matrimonial, prevenção de perdas ou controle de acesso.
Disponibilidade para turnos e aos finais de semana,
Salário R$: 1.814,16 + benefícios
04 VAGAS
GARÇOM
Ensino Médio Completo
Experiência mínima de 06 meses na carteira
Residir nos bairros da Boca do Rio, Imbuí, Pernambués, Bonocô ou Nordeste de Amaralina
Salário: R$ 1.621,00 + benefícios
01 VAGA
AUXILIAR DE LAVANDERIA
Ensino Fundamental incompleto
Experiência mínima de 06 meses na função
Executar serviços de lavanderia, tingimento e passadoria para pessoas, empresas comerciais e industriais, hospitais e diversos tipos de entidades, usando equipamentos e máquinas.
Salário: R$ 1.662,00 + benefícios
01 VAGA
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA
Ensino Médio Completo
Experiência mínima de 06 meses na função
Vaga aberta para quem tem o curso de Manutenção Hidráulica Veicular
Possuir CNH válida, categoria B
Salário: R$ 2.564,88 + benefícios
01 VAGA
MOTORISTA CARRETEIRO
Ensino Fundamental Completo
Experiência mínima de 06 meses na função
Possuir disponibilidade para viagens interestaduais esporádicas, CNH categoria E válida, conhecimento em legislação de trânsito, direção defensiva, rastreadores e manobras de pátio
Salário: R$ 3.089,00 + benefícios
06 VAGAS
PASSADOR DE ROUPA
Ensino Médio Completo
Experiência mínima de 06 meses na carteira
Possuir experiência em lavanderia
Salário: R$ 1.662,00 + benefícios
01 VAGAS
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Superior Completo em Educação Física
Experiência na função mínima de 06 meses
Possuir registro profissional regular no CREF
Expertise com atividades esportivas, recreativas ou projetos sociais; capacidade para trabalhar com crianças, adolescentes, adultos e idosos.
Salário: R$ 3.000,00 + benefícios
01 VAGA
PSICÓLOGO DO TRABALHO
Ensino Superior Completo Psicologia
Experiência mínima de 06 meses na carteira
Liderar o gerenciamento contínuo de riscos psicossociais, a preservação da saúde mental corporativa e a integração do fator humano ao Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO/PGR)
Obrigatório Pós-graduação/especialização em área relacionada as atividades
Salário: R$ 4.600,00 + benefícios
01 VAGA
RECREADOR
Vaga afirmativa para mulheres
Ensino Médio Completo
Experiência mínima de 06 meses na função
Possuir disponibilidade de horário para trabalhar aos finais de semana, além de habilidades em organização de atividades infantis, criatividade, cuidado e segurança das crianças
Salário: R$ 1.700,00 + benefícios
07 VAGAS
REPOSITOR DE MERCADORIAS
Ensino Médio Completo
Não exige experiência
Possuir disponibilidade para trabalhar em turnos e aos finais de semanas
Salário: R$ 1.814,16 + benefícios
10 VAGAS
SALGADEIRO
Ensino Médio Completo
Não exige experiência
Habilidade na preparação de pastéis e massas, elaboração de recheios e modelagem de salgados fritos, assados ou cozidos
Salário: R$ 1.750,00 + benefícios
02 VAGAS
SOLDADOR
Ensino médio Completo
Experiência mínima de 06 meses na função
Disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas e conhecimentos em montagem, caldeiraria, desenhos técnicos, segurança e uso de EPIs
Salário: R$ 2.500,00 + benefícios
01 VAGA
TELEOPERADOR RECEPTIVO (TELEMARKETING)
Ensino Médio Completo
Experiência mínima de 06 meses na carteira
Possuir experiência em call center, teleatendimento, SAC ou central de operações, facilidade com informática e sistemas
Disponibilidade de horário
Salário: R$ 1.829,00 + benefícios
10 VAGAS
VAGA EXCLUSIVA PARA SETOR DE CALL CENTER – SPEEDMAIS
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO
Ensino médio completo
Com e sem experiência
Habilidades com informática básica e Word
Disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas e para os turnos
Disponibilidade para trabalhar em grande rede de atendimento bancário
400 VAGAS
VAGAS PARA SINEBAHIA CAPAZ - SHOPPING BARRA DIA 13/10/2026
AJUDANTE DE OBRAS – PCD
Vagas para Pessoa com Deficiência
Ensino fundamental incompleto
Não exige experiência
Benefícios: vale-transporte, cesta básica, seguro de vida e refeitório na empresa.
Salário: R$ 1.707,20
23 VAGAS
ASSISTENTE DE PREVENÇÃO DE PERDAS - PCD
Vagas para Pessoa com Deficiência
Ensino médio completo
Não exige experiência
Benefícios: vale-transporte, ticket alimentação, assistência médica, assistência odontológica e uniforme.
Salário: R$1.621,00
01 VAGA
ATENDENTE DE LOJAS - PCD
Vagas para Pessoa com Deficiência
Ensino médio completo
Não exige experiência
Benefícios: assistência médica, assistência odontológica, ticket alimentação, vale-transporte, uniforme e adicional noturno.
Salário: R$1.820,00
02 VAGAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD
Vagas para Pessoa com Deficiência
Ensino médio completo
Não exige experiência
Benefícios: assistência médica, assistência odontológica, vale-transporte, auxilio creche, uniforme e refeitório na empresa.
Salário: R$1.621,00
20 VAGAS
AJUDANTE DE COZINHA - PCD
Vagas para Pessoa com Deficiência
Ensino médio incompleto
Não exige experiência
Benefícios: vale-transporte, refeitório na empresa, comissão e dayoff.
Salário: R$1.625,00
01 VAGA
AUXILIAR DE GARÇOM - PCD
Vagas para Pessoa com Deficiência
Ensino médio completo
Não exige experiência
Benefícios: assistência médica, assistência odontológica, vale-transporte, seguro de vida e refeitório na empresa.
Salário: R$1.681,49
02 VAGAS
AUXILIAR DE LIMPEZA – PCD
Vagas para Pessoa com Deficiência
Ensino médio completo
Experiência mínima de 06 meses
Benefícios: assistência médica, ticket alimentação, vale-transporte e uniforme.
Salário: R$1.655,50
02 VAGAS
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO - PCD
Vagas para Pessoa com Deficiência
Ensino médio completo
Não exige experiência
Benefícios: assistência odontológica, vale-transporte, seguro de vida, refeitório na empresa e remuneração variável.
Salário: R$1.655,50
25 VAGAS
AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA - PCD
Vagas para Pessoa com Deficiência
Ensino fundamental completo
Não exige experiência
Benefícios: ticket alimentação, vale-transporte/condução, auxilio creche, seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica, refeitório na empresa e uniforme.
Salário: R$1.852,00
01 VAGA
CAIXA DE RESTAURANTE - PCD
Vagas para Pessoa com Deficiência
Ensino médio completo
Experiência mínima de 06 meses
Benefícios: vale-transporte, refeitório na empresa, comissão, dayoff e comissão.
Salário: R$1.625,00
01 VAGA
CARPINTEIRO – PCD
Vagas para Pessoa com Deficiência
Ensino fundamental incompleto
Experiência mínima de 06 meses
Benefícios: vale-transporte, cesta básica, seguro de vida, refeitório na empresa, uniforme e adicional noturno.
Salário: R$ 2.791,80
02 VAGAS
CONSULTOR DE VENDAS – PCD
Vagas para Pessoa com Deficiência
Ensino médio completo
Não exige experiência
Possuir CNH – B
Benefícios: assistência médica, assistência odontológica, vale-transporte, ticket alimentação, cesta básica e uniforme.
Salário: R$1.795,00
01 VAGA
COPEIRO – PCD
Vagas para Pessoa com Deficiência
Ensino fundamental completo
Não exige experiência
Benefícios: assistência médica, assistência odontológica, vale-transporte, refeitório na empresa, cesta básica e uniforme.
Salário: R$1.686,79
01 VAGA
EDUCADOR SOCIAL – PCD
Vagas para Pessoa com Deficiência
Ensino médio completo
Experiência mínima de 03 meses
Benefícios: vale transporte e refeitório na empresa.
Salário: R$1.621,00
02 VAGAS
FIEL DE DEPOSITO - PCD
Vagas para Pessoa com Deficiência
Ensino médio completo
Não exige experiência
Benefícios: vale-transporte, ticket alimentação, assistência médica, assistência odontológica e uniforme.
Salário: R$1.621,00
01 VAGA
GARÇOM - PCD
Vagas para Pessoa com Deficiência
Ensino médio completo
Experiência mínima de 06 meses
Benefícios: assistência médica, assistência odontológica, vale-transporte, seguro de vida e refeitório na empresa.
Salário: R$1.681,49
02 VAGAS
INSPETOR DE QUALIDADE - PCD
Vagas para Pessoa com Deficiência
Ensino médio completo
Experiência mínima de 06 meses
Benefícios: ticket alimentação, vale-transporte/condução, auxilio creche, seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica, refeitório na empresa e uniforme.
Salário: a combinar
15 VAGAS
JARDINEIRO - PCD
Vagas para Pessoa com Deficiência
Ensino fundamental completo
Experiência mínima de 06 meses
Benefícios: assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-transporte, ticket alimentação e uniforme.
Salário: R$1.621,00
04 VAGAS
MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS - PCD
Vagas para Pessoa com Deficiência
Ensino médio completo
Experiência mínima de 06 meses
Possuir CNH – B
Benefícios: ticket alimentação, vale-transporte/condução, auxilio creche, seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica, refeitório na empresa, cartão golden farma, gympass e uniforme.
Salário: a combinar
10 VAGAS
OPERADOR DE EMPILHADEIRA - PCD
Vagas para Pessoa com Deficiência
Ensino médio completo
Experiência mínima de 06 meses
Benefícios: ticket alimentação, vale-transporte/condução, auxilio creche, seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica, refeitório na empresa, cartão golden farma, gympass e uniforme.
Salário: a combinar
10 VAGAS
OPERERADOR DE MOTOSSERRA - PCD
Vagas para Pessoa com Deficiência
Ensino fundamental completo
Experiência mínima de 06 meses
Benefícios: vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, ticket alimentação e uniforme.
Salário: R$1.726,60
02 VAGAS
PEDREIRO – PCD
Vagas para Pessoa com Deficiência
Ensino fundamental incompleto
Experiência mínima de 06 meses
Benefícios: vale-transporte, cesta básica, seguro de vida, refeitório na empresa, uniforme e uniforme.
Salário: R$ 2.791,80
02 VAGAS
TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - PCD
Vagas para Pessoa com Deficiência
Ensino Superior completo em Biologia, Bioquímica ou Biomedicina
Experiência mínima de 06 meses
Benefícios: vale-transporte, assistência médica e uniforme.
Salário: R$5.000,00
03 VAGAS
TRATORISTA OPERADOR DE ROÇADEIRA – PCD
Vagas para Pessoa com Deficiência
Ensino fundamental completo
Experiência mínima de 06 meses
Benefícios: assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-transporte, ticket alimentação e uniforme.
Salário: R$1.726,60
04 VAGAS
VIGILANTE PATRIMONIAL – PCD
Vagas para Pessoa com Deficiência
Ensino médio completo
Experiência mínima de 03 meses
Benefícios: assistência médica, seguro de vida, vale-transporte, ticket alimentação, uniforme e adicional noturno.
Salário: R$1.700,00
02 VAGAS
VAGAS PARA LAURO DE FREITAS DIA 13/10/2026
CUIDADOR DE SAÚDE (VAGA AFIRMATIVA PARA MULHERES)
Curso Técnico em Enfermagem Completa
Experiência mínima de 06 meses
Salário: R$1.851,91
Benefícios: vale-transporte, refeitório na empresa e adicional noturno.
01 VAGA
ELETRICISTA MOTOR A DIESEL
Ensino Fundamental Completo
Experiência mínima de 06 meses
Benefícios: vale-transporte e vale-refeição
01 VAGA
VENDEDOR INTERNO
Ensino Fundamental Completo
Experiência mínima de 06 meses
Salário: R$1.700,00
Benefícios: vale-transporte, vale-refeição e comissão de 3%
01 VAGA
SUPERVISOR COMERCIAL
Ensino Fundamental Completo
Experiência mínima de 06 meses
Obrigatório: CNH B
Experiência na área comercial de locação de equipamentos.
Salário: R$ 2.500,00
Benefícios: vale-transporte, comissão de 2% e vale refeição.
02 VAGAS
CONSULTOR DE VENDAS
Ensino Médio Completo
Com ou sem experiência.
Salário: R$ 1.621,00/ R$1.808,00 após 03 meses de experiência
Benefícios: vale-transporte, comissão e vale refeição.
06 VAGAS
AGENTE DE PORTARIA
Ensino Médio Completo
Experiência mínima de 06 meses
Desejável: curso profissionalizante de agente de portaria e guarda patrimonial; experiência em indústria.
Salário: R$1.691,00
Benefícios: vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica, refeitório na empresa e vale refeição.
02 VAGAS
REPRESENTANTE DE ENVIOS
Ensino Médio Completo
Não exige experiência
Salário: R$1.944,00
Benefícios: transporte fretado, assistência odontológica, assistência médica, adicional noturno, refeitório na empresa, vale-refeição e auxílio creche.
05 VAGAS
FISCAL DE PATRIMÔNIO
Ensino Médio Completo
Experiência mínima de 06 meses
Salário: R$1.814,16
Benefícios: vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica, refeitório na empresa, alelo multibenefícios, totalpass.
02 VAGAS
ATENDENTE DE ALIMENTOS
Ensino Médio Completo
Sem experiência
Salário: R$1.814,16
Benefícios: vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica, refeitório na empresa, alelo multibenefícios, totalpass.
Observação: vaga para trabalhar na área de alimentos de supermercado
01 VAGA
EMPACOTADOR
Ensino Médio Incompleto
Sem experiência
Salário: R$1.621,00
Benefícios: vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica, refeitório na empresa, alelo multibenefícios, totalpass.
02 VAGAS
AUXILIAR DE VALIDADE
Ensino Médio Completo
Experiência mínima de 06 meses
Salário: R$ 1.814,16
Benefícios: vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica, refeitório na empresa, alelo multibenefícios, totalpass.
Observação: vaga para trabalhar na área de controle de estoque de supermercado.
A experiência pode ser em áreas semelhantes.
02 VAGAS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Ensino Fundamental Incompleto
Experiência mínima de 06 meses
Salário: R$1.633,74
Benefícios: vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica, refeitório na empresa, alelo multibenefícios, totalpass.
02 VAGAS
OPERADOR DE LOJA
Ensino Médio Completo
Sem experiência
Salário: R$1.814,16
05 VAGAS
AJUDANTE DE OBRAS/JARDINAGEM
Ensino Fundamental Completo
Experiência mínima de 06 meses
Salário: R$1.679,90
Benefícios: vale-transporte e vale-refeição.
05 VAGAS
VAGAS PARA SIMÕES FILHO DIA 13/10/2026
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
Ensino Médio Completo
Experiência Mínima de 06 Meses
50 VAGAS
ELETRICISTA
Ensino Médio Completo
Experiência Mínima de 06 Meses
10 VAGAS
AJUDANTE DE ELETRICISTA
Ensino Médio Completo
Experiência Mínima de 06 Meses
10 VAGAS
ATENDENTE DE LOJA
Ensino Médio Completo
Experiência Mínima de 06 Meses
01 VAGA
AUXILIAR DE LOGÍSTICA
Ensino Médio Completo
Experiência Mínima de 06 Meses
02 VAGAS
AUXILIAR DE COZINHA
Ensino Fundamental Completo
Experiência Mínima de 06 Meses
01 VAGA
COZINHEIRO GERAL
Ensino Médio Completo
Experiência Mínima de 06 Meses
01 VAGA
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Ensino Médio Completo
Experiência Mínima de 06 Meses
CNH Categoria B – Possuir Curso
02 VAGAS
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA
Ensino Médio Completo
Experiência Mínima de 06 Meses
01 VAGA
MAGAREFE
Ensino Médio Completo
Experiência Mínima de 06 Meses
02 VAGAS
VAGAS PARA CAMAÇARI DIA 13/10/2026
VENDEDOR EXTERNO
Ensino Médio Completo
Exige experiência mínima de 03 meses em CTPS
Habilitação: B
Imprescindível: Prospecção de novos clientes, visitas externa para apresentação de produtos e fechamento de vendas e relacionamento com a carteira de clientes; Trabalho de pronta entrega; Possuir carro próprio; Habilitação em dia;
03 VAGAS
ELETROTÉCNICO
Ensino Médio Completo
Exige experiência mínima de 06 meses em CTPS
Imprescindível: Manuseio de equipamentos Máquinas; Executa manutenções preventivas e corretivas em equipamentos elétricos, diagnosticando falhas com instrumentos de medição Caixas; Atuando em sistemas Elétricos e Mecânicos contribuindo para o bom funcionamento do sistema;
02 VAGAS
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Ensino Médio Completo
Exige experiência mínima de 06 meses em CTPS
Imprescindível: Abastecer máquinas e linhas de produção, separar e organizar materiais, embalar e etiquetar mercadorias, conferir a qualidade básica dos itens;
02 VAGAS
OPERADOR DE MÁQUINA DE FECHAMENTO DE BRAÇO
Ensino Fundamental Incompleto
Exige experiência mínima de 01 mês em CTPS
Imprescindível: Será responsável por operar a máquina de costura fechadeira de braço Industrial; Necessário ter experiência com costura de tecido, mesmo que seja sem registro em carteira;
01 VAGA
MOTORISTA DE TRANSPORTE E PESSOAL
Ensino Médio Completo
Exige experiência mínima de 06 meses em CTPS
Habilitação: D
Imprescindível: Curso de transporte de passageiros (precisa estar registrado na carteira de motoristas); Residir em Camaçari; Vaga extensível as seguintes regiões: Candeias, São Francisco do conde e Madre de Deus; Realizar o transporte dos passageiros com segurança, conforto e pontualidade; Cumprir rigorosamente as normas de trânsito, legislação vigente e procedimentos internos da Empresa;
01 VAGA
ASSISTENTE DE PROCESSOS E NGÓCIOS - PCD
Vagas para Pessoa com Deficiência
Ensino Médio Completo
Exige experiência mínima de 06 meses em CTPS
Imprescindível: Executar rotinas administrativas (organização de documentos,controles simples e apoio operacional);Utilizar sistemas corporativos para registro e acompanhamento de demandas(ZEEV,CRM,Portais internos);Apoiar abertura e acompanhamento de chamados internos (reserva de salas,veículos,equipamentos,apoio logístico);
01 VAGA
TÉCNICO DE SEGURANÇA
Ensino Médio Completo
Exige experiência mínima de 06 meses em CTPS
Habilitação:B
Imprescindível: GRO; PGR; Inventário de riscos e plano de ação; PAE; AET; APR; AST; PT; Procedimento e instruções de segurança; Inspeções de segurança; Conhecimento das Seguintes NRS: NR-01, NR-05, NR-06, NR-07, NR-10-NR-11, NR-12, NR-17, NR-18, NR-20, NR-23, NR-26, NR-33, NR-35; Curso técnico, Pacote Office, Experiência em indicadores de SSMA; Registro ativo como Técnico de Segurança;
01 VAGA
AJUDANTE COMUM
Ensino Fundamental Incompleto
Sem Experiência em CTPS
Imprescindível: Serviços gerais de obra; Serviços braçais
Local de trabalho: Vila de Abrantes – Camaçari
10 VAGAS
MONTADOR DE FORMA
Ensino Fundamental Incompleto
Sem Experiência em CTPS
Imprescindível: Montador de forma para parede de concreto armado
Local de trabalho: Vila de Abrantes – Camaçari
05 VAGAS
MOTORISTA DE ONIBUS E MOTORISTA DE MICRO
Ensino Médio Completo
Exige experiência mínima de 06 meses em CTPS
Habilitação: D
Imprescindível: Transporte de passageiro; Curso de condutor de passageiros;
Residir em Dias D’Ávila ou Camaçari
05 VAGAS
REPOSITOR
Acessível á PCD
Ensino Médio Completo
Sem Experiência em CTPS
Imprescindível: Responsável por manter as gôndolas abastecidas e limpas; Assegurar que as mercadorias estejam precificadas, organizadas e seguras; Verificação de data de validade e organização dos produtos; Prestar atendimento aos clientes; Participar da realização dos inventários periódicos da seção; Pode atuar nas áreas: Hortifruti, Depósito;
03 VAGAS
OPERADOR DE EMPILHADEIRA II-ELÉTRICA/RETRÁTIL E A GÁS
Acessível á PCD
Ensino Médio Completo
Sem Experiência em CTPS
Imprescindível: Responsável por fazer a carga e descarga das mercadorias; Colocar as mercadorias nas gôndolas altas, respeitando o sistema PEPS; Armazenar de acordo com o prazo de validade do produto, identificando características da carga para o transporte e armazenamento;
01 VAGA
REPOSITOR DE PERECÍVEIS/SETOR DE FRIOS ECONGELADOS
Acessível á PCD
Ensino Médio Completo
Sem Experiência em CTPS
Imprescindível: Responsável por manter as gôndolas abastecidas e limpas; Assegurar que as mercadorias estejam precificadas, organizadas e seguras; Verificação de data de validade e organização dos produtos; Prestar atendimento aos clientes; Participar da realização dos inventários periódicos da seção; Pode atuar nas áreas: Hortifruti, Laticínio, Frios, Depósito;
03 VAGAS
FISCAL DE PREVENÇÃO EM PERDAS
Acessível á PCD
Ensino Médio Completo
Sem Experiência em CTPS
Imprescindível: Assegurar que as mercadorias estejam precificadas, organizadas e seguras; Verificação de data de validade e organização dos produtos; Controle de acesso: Fiscaliza a entrada e saída de pessoas, fornecedores e veículos; Auditoria de processos: verifica balanços de estoque, conferência de notas fiscais e rotinas de caixa; Combate a furtos: Previne e aborda suspeita de furtos internos ou externos;
02 VAGAS
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
Acessível á PCD
Ensino Médio Completo
Sem Experiência em CTPS
Imprescindível: Responsável pelo recebimento de materiais; Reabastecer Pallet; Verificação de data de validade e organização dos produtos; Organização; Efetua a limpeza dos balcões e produtos; Participar da realização dos inventários periódicos da seção;
03 VAGAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LOJA - PCD
Vagas para Pessoa com Deficiência
Ensino Médio Completo
Sem Experiência em CTPS
Salário: R$ 1.800,00
Imprescindível: Vivência em atividades administrativas, Excel, Word e Informática; Auxiliar na execução das rotinas administrativas da Empresa garantindo organização; Controle de informações e suporte aos processos internos, contribuindo para a eficiência operacional e administrativa da organização;
02 VAGAS
CONSULTOR DE VENDAS EXTERNA
Ensino Médio Completo
Exige experiência mínima de 03 meses em CTPS
Salário: R$ 1.621,00
Imprescindível: Experiência com vendas externas; Disponibilidade para atuação externa em Salvador e Região; Prospecção ativa de clientes; Negociação e fechamento de novos negócios; Gerenciar carteira de clientes e oportunidades; Acompanhar indicadores e metas comerciais;
05 VAGAS
AUXILIAR DE COSTURA
Ensino Fundamental Incompleto
Exige experiência mínima de 03 meses em CTPS
Imprescindível: Necessária experiência na área; Atuará nos serviços gerais de limpeza de peças, Dobra Conferência etc; Confecção de uniformes
01 VAGA
COSTUREIRO (A) DE TECIDOS
Ensino Fundamental Incompleto
Exige experiência mínima de 03 meses em CTPS
Imprescindível: Necessária experiência com costura de tecido, mesmo que seja em máquina doméstica; Trabalhar com as Máquinas Retas, Travete, Pespontadeira de duas agulhas, Máquina de braço e Elastiqueira; Confecção de uniformes;
03 VAGAS
AUXILIAR DE LOGÍSTICA - PCD
Vagas para Pessoa com Deficiência
Ensino Fundamental Completo
Sem Experiência em CTPS
Salário: R$ 1.945,00 + R$ 111,00 Bônus
Imprescindível: trabalhar no CAD de Simões Filho ou Lauro de Freitas
15 VAGAS
ESTAGIÁRIO–AUDITORIA DE LOJA
Ensino Superior Incompleto (Administração, Ciências Contábeis ou Gestão Financeira) Preferencialmente EAD
Sem Experiência em CTPS
Salário: R$ 1.000,00 + R$ 511,50 de alimentação;
Imprescindível: Desejável morar em Camaçari; Verificar as informações de vendas fornecidas; Avaliar o atendimento; Avaliar o perfil dos clientes; Identificar oportunidades de melhorias; Realizar lançamento em planilhas de Excel; Cursando Administração, Contábeis ou Gestão financeira 100% EAD). Precisa ter disponibilidade para trabalhar em vários horários, pois a escala é rotativa
02 VAGAS
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - PCD
Vagas para Pessoa com Deficiência
Ensino Médio Completo
Exige experiência mínima de 06 meses em CTPS
Salário R$ 1.896,00
05 VAGAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PCD
Vagas para Pessoa com Deficiência
Ensino Médio Completo
Exige experiência mínima de 03 meses em CTPS
Salário R$ 1.896,00
Imprescindível: Experiência na função; Experiência em rotinas Administrativa; Apoio nas áreas de recursos Humano, Administração, Finanças e Logística; Atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços;
10 VAGAS
ACOUGUEIRO
Ensino Fundamental Incompleto
Exige experiência mínima de 06 meses em CTPS
Salário: R$ 2.125,38
Imprescindível: Orientar a equipe de Auxiliares de Operações sobre todos os procedimentos operacionais do setor; Realizar cortes das carnes conforme padrão técnico ou solicitação dos clientes; Atender a cliente; Orientar no cumprimento do layout dos balcões de carne;
02 VAGAS
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO/ARCONDICIONADO
Ensino Médio Completo
Exige experiência mínima de 06 meses em CTPS
Habilitação: B
Salário: R$ 2.600 + 30% Periculosidade;
Imprescindível: Experiência na função; Curso de Mecânico de Refrigeração e Ar condicionado; Disponibilidade para Viagem; Profissional responsável por instalação, organização, delegar inspecionar a manutenção preventiva e corretiva de instalações, Drenar e repor lubrificantes do compressor; Medir e anotar parâmetros operacionais do sistema; Interpretar manuais de operação, Diagramas de tubulações e elétricos;
01 VAGA
VAGAS PARA CANDEIAS DIA 13/10/2026
ESTOQUISTA
Ensino Médio Completo
Experiência de 06 meses comprovada na CTPS
Salário: A combinar
Residir em Candeias
01 VAGA
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Ensino Médio Completo
Experiência de 06 meses comprovada na CTPS
Salário: A combinar
Residir em Candeias
01 VAGA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Ensino Médio Completo
Experiência de 06 meses comprovada com lançamento de notas
Salário: A combinar
Residir em Candeias
01 VAGA
VIGILANTE
Ensino Médio Completo
Reciclagem e CNV atualizados
Experiência de 06 meses comprovada na CTPS
Salário: R$ 1.700,00 + (Vale-transporte, assistência Médica, Vale-Refeição, assistência Odontológica,Seguro vida e transporte da empresa.)
Residir em Candeias
05 VAGAS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Ensino Médio Completo
Experiência de 06 meses comprovada na CTPS
Salário: A combinar + (Vale-transporte, assistência Médica, Vale-Refeição,Adicional Periculosidade, assistência Odontológica,Seguro vida e transporte da empresa)
Residir em Candeias
01 VAGA
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO
Ensino Médio Completo
Experiência de 06 meses comprovada na CTPS
Salário: R$ 2.500,00+ (Vale-transporte, assistência Odontológica, Transporte da empresa, Refeitório da empresa e Uniforme.)
Residir em Candeias
02 VAGAS
EMPREGADA DOMÉSTICA
Ensino Médio Completo
Experiência de 06 meses comprovada na CTPS
Salário: A combinar + (Vale-transporte,Transporte)
Residir em Candeias
01 VAGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
Ensino técnico ou superior completo
Experiência de 06 meses comprovada na CTPS
Salário: A combinar+ (Vale-Refeição, Vale-transporte, Assistência médica.)
Residir em Candeias
01 VAGA
OPERADOR DE MÁQUINA DE CORTE
Ensino Médio Completo
Experiência de 06 meses comprovada na CTPS
Salário: R$ 1.746,88 + (Vale-transporte, Transporte da empresa, Refeitório da empresa e Uniforme.)
Residir em Candeias
01 VAGA
MOTORISTA DE TRANSPORTE PESSOAL
Ensino Médio Completo
Curso de transporte passageiro (REGISTRADO NA CARTEIRA DE MOTORISTA)
Experiência de 06 meses comprovada na CTPS
Habilitação D
Salário: A combinar + (Vale-transporte, assistência Médica, Vale-refeição, assistência Odontológica, Seguro vida, Uniforme)
Residir em Candeias
01 VAGA
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRONICA (CFTV)
Ensino Médio Completo
Experiência na função ou áreas correlatas
Habilitação B
Salário: A combinar + (Vale-transporte, assistência Médica, Vale-refeição, assistência Odontológica, Seguro vida, Uniforme)
Residir em Candeias
02 VAGAS
AUXILIAR DE LOGISTICA
Ensino Médio Completo
Experiência mínima de 06 meses em faturamento, controle de pátio ou balança em transportadoras do segmento florestal, agronegócio ou cargas pesadas.
Conhecimento intermediário em Excel e facilidade com computadores e sistemas operacionais de logística.
Habilitação B
Salário: A combinar + (Vale-transporte, vale-refeição.)
Residir em Candeias
01 VAGA
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO
Ensino Médio Completo
Experiência na função com manutenção corretiva e preventiva, refrigeração geral.
Salário: R$ 2.864,00 + (Vale-Refeição, assistência Odontológica, Adicional Periculosidade, transporte da empresa, Seguro vida.)
Residir em Candeias
02 VAGAS
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO - PCD
Vagas para Pessoa com Deficiência
Ensino Superior Incompleto
Experiência de 06 meses comprovada na CTPS
Salário: R$ 2.212,60 (Vale-transporte, assistência Médica, Vale-refeição, assistência Odontológica, Adicional Periculosidade, Transporte da empresa.)
Residir em Candeias
01 vaga
OPERADOR DE CAMARA FRIA
Ensino Médio completo
Experiência de 06 meses comprovada na CTPS
Salário: A combinar + Benefícios (Vale-Transporte, Cesta básica)
Residir em Candeias
02 VAGAS
OPERADOR DE EMPILHADEIRA ELETRICA
Ensino Médio completo
Experiência de 06 meses comprovada na CTPS
Salário: A combinar + Benefícios (Vale-Transporte, Cesta básica)
Residir em Candeias
01 VAGA
MECÂNICO MOTOR A DIESEL
Ensino Médio completo
Experiência de 06 meses comprovada na CTPS
Experiência com Compras e controle de estoque/almoxarifado
Controle de frota (noções de manutenção e controle de frota)
Salário: A combinar + Benefícios (Vale-Transporte, transporte e assistência)
Residir em Candeias
01 VAGA
VAGAS PARA DIAS D’ÁVILA DIA 13/10/2026
OPERADOR DE PROCESSO DE PRODUÇÃO – PCD
Vagas para Pessoa com Deficiência
Ensino médio completo
Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS
Benefícios: Ticket alimentação, vale-transporte/condução, auxilio creche, seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica, refeitório na empresa, cartão Golden farma, gympass e uniforme.
Salário: R$ 2.067,00
50 VAGAS
ASSISTENTE DE COMPRAS (TEMPORÁRIA)
Ensino superior completo
Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS
Atividade: Apoiar as atividades da área e garantir a continuidade e eficiência dos processos de suprimentos e planejamento.
Imprescindível: Inglês intermediário
01 VAGA
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Vaga acessível para PCD
Ensino médio completo
Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS
Desejável: Experiência com refeitório, limpeza e organização
Benefícios: Vale-transporte, assistência medica, assistência odontológica, refeitório empresa.
Vaga: Permanente
02 VAGAS
AUXILIAR DE COZINHA
Vaga acessível para PCD
Ensino médio completo
Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS
Imprescindível: Experiência prévia com manipulação de alimentos
Benefícios: Vale-transporte, assistência medica, assistência odontológica, refeitório empresa.
Vaga: Permanente
03 VAGAS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Ensino médio completo
Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS
Benefícios: Vale-transporte, assistência medica, refeitório empresa.
Vaga: Permanente
02 VAGAS
MONTADOR DE MÓVEIS
Ensino médio completo
Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS
Atividade: Realizar montagem de móveis da residência dos clientes, seguindo manuais e orientações, utilizando ferramentas adequadas e realizando ajustes e acabamentos necessários.
Imprescindível: CNH-A
Benefícios: Vale transporte, vale refeição, adicional periculosidade.
Vaga: Permanente
01 VAGA
AJUDANTE DE CARGA E DESCARAGA
Ensino superior completo
Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS
Atividade: Carga e descarga de produtos, rota de entregas, limpeza e organização da área, organização de produtos.
Imprescindível: Conhecimento de rota área Salvador, Candeias e Região Metropolitana.
Desejável: Experiência no ramo de distribuição de água mineral e bebida.
Benefícios: Vale transporte, vale refeição
Vaga: Permanente
02 VAGAS
ESTOQUISTA
Vaga acessível à PCD
Ensino médio completo
Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS
Atividade: Arrumar e armazenar as mercadorias recebidas nos respectivos estoques, Efetuar controle diário do estoque, Efetuar balanço semanal do estoque, Efetuar inventário mensal do estoque, juntamente com a supervisora da unidade; Liberar e controlar as pesagens das proteínas para os magarefes procederem ao pré-preparo; Liberar e controlar a pesagem das proteínas pré-preparadas para os cozinheiros; Preparar as cestas do desjejum, almoço, lanche, jantar e ceia do dia seguinte; Controlar os resíduos das carnes para posterior reposição; Controlar requisição de gêneros do almoxarifado; Controlar pedidos extras e devoluções; Manter o ambiente limpo e organizado.
Benefícios: Vale transporte, assistência médica e odontológica, refeitório empresa.
Imprescindível: Experiência prévia com estoque de restaurante
Desejável: Curso na área como logística
Vaga: Permanente
01 VAGA
ENGENHEIRO MECÂNICO (TEMPORÁRIA)
Ensino superior completo
Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS
Atividade: Atuar em projetos, montagem, instalação, manutenção e supervisão de máquinas e equipamentos industriais, acompanhando obras e serviços de engenharia mecânica.
Benefício: Seguro de vida, refeitório empresa.
Imprescindível: Ter experiência na área
Habilitação: CNH-B
01 VAGA
PLANNER - TÉCNICO DE OBRAS CIVIS (TEMPORÁRIA)
Ensino médio completo
Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS
Atividade: Responsável planejar, organizar e acompanhar as etapas das obras, controlando os serviços realizados e suas respectivas quantidades para que as medições sejam feitas corretamente.
Benefício: Seguro de vida, refeitório empresa.
Imprescindível: Ter experiência da área
Habilitação: CNH-B
01 VAGA