SALVADOR E RMS

Oportunidade: mais de mil vagas de emprego nesta terça; 400 são para telemarketing

Postos de trabalho para candidatos com e sem experiência e colocações exclusivas para pessoas com deficiência

Bruno Wendel

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 05:05

Operador de telemarketing Crédito: Divulgação/Portal CTB

O SineBahia oferece milhares de oportunidades de emprego nesta terça-feira (13), em Salvador e em municípios do interior do estado. Entre os destaques estão as 400 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo, com oportunidades para candidatos com e sem experiência, e as seleções para funções operacionais, administrativas, comércio e construção civil.

Mais de mil vagas de emprego nesta terça; 400 são para telemarketing 1 de 14

Em Salvador, são 251 vagas, incluindo oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), disponibilizadas pelo SineBahia Capaz, no Shopping Barra. Já na Região Metropolitana, há oportunidades em Lauro de Freitas, Simões Filho, Camaçari, Candeias, Dias d’Ávila e Mata de São João. O volume inclui as 400 vagas de telemarketing destinadas a quem pode trabalhar em Lauro de Freitas.

Entre as funções disponíveis estão atendente de loja, auxiliar de logística, ajudante de carga e descarga, eletricista, motorista, repositor e auxiliar de produção. Há também oportunidades que não exigem experiência anterior, além de postos que pedem escolaridade específica, cursos técnicos ou habilitação para dirigir. Os candidatos devem conferir os requisitos de cada vaga e as orientações de atendimento do posto do SineBahia responsável pela seleção.

VAGAS PARA SALVADOR DIA 13/10/2026

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Habilidade em desossar, expor, cortar e porcionar carnes, além de operar máquina de moer conforme a demanda

Salário: R$ 1.963,17 + benefícios

03 VAGAS

ALINHADOR VEICULAR

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir CNH A/B válida

Salário: R$ 1.900,00 + benefícios

01 VAGA

ATENDENTE DE LAVANDERIA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Receber clientes no balcão e prestar atendimento cordial e profissional, Identificar necessidades do cliente e oferecer serviços

Possuir conhecimento básico de informática e sistemas de atendimento

Salário: R$ 1.662,00 + benefícios

02 VAGAS

ATENDENTE DE LOJAS

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

Possuir disponibilidade para trabalhar em turnos e finais de semana

Salário R$: 1.814,16 + benefícios

20 VAGAS

AUXLIAR DE ARMAZENAGEM

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Possuir disponibilidade para trabalhar em turnos e finais de semana

Salário R$: 1.814,16 + benefícios

04 VAGAS

ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

Possuir disponibilidade para turnos e aos finais de semana

Salário R$: 1.814,16 + benefícios

10 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Possuir disponibilidade para trabalhar em turnos e aos finais de semanas

Salário: R$ 1.633,74 + benefícios

10 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir disponibilidade para trabalhar em Mar Grande e residir em um dos seguintes municípios Itaparica ou Vera Cruz

Salário: R$ 1.750,00 + benefícios

02 VAGAS

AUXILIAR DE ESTOQUE

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

Atividades: recebimento, conferência, organização, armazenamento e separação de mercadorias, além do controle de entrada e saída de produtos

Salário: R$ 1.621,00 + benefícios

02 VAGAS

CHEFE DE DEPÓSITO

Cursando Superior ou Técnico em Logística à partir do 3° período

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Ter experiência em atividades operacionais, organização de materiais e controle de estoque, além de CNH B válida

Salário: R$ 2.500,00 + benefícios

01 VAGA

COZINHEIRO GERAL

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir disponibilidade para trabalhar em Mar Grande e residir em um dos seguintes municípios Itaparica ou Vera Cruz

Salário: R$ 2.000,00 + benefícios

01 VAGA

EMPACOTADOR, A MÃO

Ensino Médio Incompleto

Não exige experiência

Possuir disponibilidade para trabalhar em turnos e aos finais de semanas

Salário: R$ 1.621,00 + benefícios

10 VAGAS

ENCARREGADO DE AÇOUGUE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Vivência em liderar equipe, controlar a reposição, supervisionar a limpeza e organizar escalas de trabalho

Salário: R$ 3.148,00 + benefícios

01 VAGA

FATURISTA

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

Conhecimento na emissão e conferência de notas fiscais, faturamento de pedidos, geração de documentos de cobrança, controle de documentos fiscais.

Salário: R$ 1.900,00 + benefícios

01 VAGA

FISCAL DE LOJA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Possuir experiência em segurança matrimonial, prevenção de perdas ou controle de acesso.

Disponibilidade para turnos e aos finais de semana,

Salário R$: 1.814,16 + benefícios

04 VAGAS

GARÇOM

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Residir nos bairros da Boca do Rio, Imbuí, Pernambués, Bonocô ou Nordeste de Amaralina

Salário: R$ 1.621,00 + benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE LAVANDERIA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Executar serviços de lavanderia, tingimento e passadoria para pessoas, empresas comerciais e industriais, hospitais e diversos tipos de entidades, usando equipamentos e máquinas.

Salário: R$ 1.662,00 + benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Vaga aberta para quem tem o curso de Manutenção Hidráulica Veicular

Possuir CNH válida, categoria B

Salário: R$ 2.564,88 + benefícios

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir disponibilidade para viagens interestaduais esporádicas, CNH categoria E válida, conhecimento em legislação de trânsito, direção defensiva, rastreadores e manobras de pátio

Salário: R$ 3.089,00 + benefícios

06 VAGAS

PASSADOR DE ROUPA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Possuir experiência em lavanderia

Salário: R$ 1.662,00 + benefícios

01 VAGAS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Superior Completo em Educação Física

Experiência na função mínima de 06 meses

Possuir registro profissional regular no CREF

Expertise com atividades esportivas, recreativas ou projetos sociais; capacidade para trabalhar com crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Salário: R$ 3.000,00 + benefícios

01 VAGA

PSICÓLOGO DO TRABALHO

Ensino Superior Completo Psicologia

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Liderar o gerenciamento contínuo de riscos psicossociais, a preservação da saúde mental corporativa e a integração do fator humano ao Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO/PGR)

Obrigatório Pós-graduação/especialização em área relacionada as atividades

Salário: R$ 4.600,00 + benefícios

01 VAGA

RECREADOR

Vaga afirmativa para mulheres

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir disponibilidade de horário para trabalhar aos finais de semana, além de habilidades em organização de atividades infantis, criatividade, cuidado e segurança das crianças

Salário: R$ 1.700,00 + benefícios

07 VAGAS

REPOSITOR DE MERCADORIAS

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

Possuir disponibilidade para trabalhar em turnos e aos finais de semanas

Salário: R$ 1.814,16 + benefícios

10 VAGAS

SALGADEIRO

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

Habilidade na preparação de pastéis e massas, elaboração de recheios e modelagem de salgados fritos, assados ou cozidos

Salário: R$ 1.750,00 + benefícios

02 VAGAS

SOLDADOR

Ensino médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas e conhecimentos em montagem, caldeiraria, desenhos técnicos, segurança e uso de EPIs

Salário: R$ 2.500,00 + benefícios

01 VAGA

TELEOPERADOR RECEPTIVO (TELEMARKETING)

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Possuir experiência em call center, teleatendimento, SAC ou central de operações, facilidade com informática e sistemas

Disponibilidade de horário

Salário: R$ 1.829,00 + benefícios

10 VAGAS

VAGA EXCLUSIVA PARA SETOR DE CALL CENTER – SPEEDMAIS

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO

Ensino médio completo

Com e sem experiência

Habilidades com informática básica e Word

Disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas e para os turnos

Disponibilidade para trabalhar em grande rede de atendimento bancário

400 VAGAS

VAGAS PARA SINEBAHIA CAPAZ - SHOPPING BARRA DIA 13/10/2026

AJUDANTE DE OBRAS – PCD

Vagas para Pessoa com Deficiência

Ensino fundamental incompleto

Não exige experiência

Benefícios: vale-transporte, cesta básica, seguro de vida e refeitório na empresa.

Salário: R$ 1.707,20

23 VAGAS

ASSISTENTE DE PREVENÇÃO DE PERDAS - PCD

Vagas para Pessoa com Deficiência

Ensino médio completo

Não exige experiência

Benefícios: vale-transporte, ticket alimentação, assistência médica, assistência odontológica e uniforme.

Salário: R$1.621,00

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJAS - PCD

Vagas para Pessoa com Deficiência

Ensino médio completo

Não exige experiência

Benefícios: assistência médica, assistência odontológica, ticket alimentação, vale-transporte, uniforme e adicional noturno.

Salário: R$1.820,00

02 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD

Vagas para Pessoa com Deficiência

Ensino médio completo

Não exige experiência

Benefícios: assistência médica, assistência odontológica, vale-transporte, auxilio creche, uniforme e refeitório na empresa.

Salário: R$1.621,00

20 VAGAS

AJUDANTE DE COZINHA - PCD

Vagas para Pessoa com Deficiência

Ensino médio incompleto

Não exige experiência

Benefícios: vale-transporte, refeitório na empresa, comissão e dayoff.

Salário: R$1.625,00

01 VAGA

AUXILIAR DE GARÇOM - PCD

Vagas para Pessoa com Deficiência

Ensino médio completo

Não exige experiência

Benefícios: assistência médica, assistência odontológica, vale-transporte, seguro de vida e refeitório na empresa.

Salário: R$1.681,49

02 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA – PCD

Vagas para Pessoa com Deficiência

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Benefícios: assistência médica, ticket alimentação, vale-transporte e uniforme.

Salário: R$1.655,50

02 VAGAS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO - PCD

Vagas para Pessoa com Deficiência

Ensino médio completo

Não exige experiência

Benefícios: assistência odontológica, vale-transporte, seguro de vida, refeitório na empresa e remuneração variável.

Salário: R$1.655,50

25 VAGAS

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA - PCD

Vagas para Pessoa com Deficiência

Ensino fundamental completo

Não exige experiência

Benefícios: ticket alimentação, vale-transporte/condução, auxilio creche, seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica, refeitório na empresa e uniforme.

Salário: R$1.852,00

01 VAGA

CAIXA DE RESTAURANTE - PCD

Vagas para Pessoa com Deficiência

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Benefícios: vale-transporte, refeitório na empresa, comissão, dayoff e comissão.

Salário: R$1.625,00

01 VAGA

CARPINTEIRO – PCD

Vagas para Pessoa com Deficiência

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses

Benefícios: vale-transporte, cesta básica, seguro de vida, refeitório na empresa, uniforme e adicional noturno.

Salário: R$ 2.791,80

02 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS – PCD

Vagas para Pessoa com Deficiência

Ensino médio completo

Não exige experiência

Possuir CNH – B

Benefícios: assistência médica, assistência odontológica, vale-transporte, ticket alimentação, cesta básica e uniforme.

Salário: R$1.795,00

01 VAGA

COPEIRO – PCD

Vagas para Pessoa com Deficiência

Ensino fundamental completo

Não exige experiência

Benefícios: assistência médica, assistência odontológica, vale-transporte, refeitório na empresa, cesta básica e uniforme.

Salário: R$1.686,79

01 VAGA

EDUCADOR SOCIAL – PCD

Vagas para Pessoa com Deficiência

Ensino médio completo

Experiência mínima de 03 meses

Benefícios: vale transporte e refeitório na empresa.

Salário: R$1.621,00

02 VAGAS

FIEL DE DEPOSITO - PCD

Vagas para Pessoa com Deficiência

Ensino médio completo

Não exige experiência

Benefícios: vale-transporte, ticket alimentação, assistência médica, assistência odontológica e uniforme.

Salário: R$1.621,00

01 VAGA

GARÇOM - PCD

Vagas para Pessoa com Deficiência

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Benefícios: assistência médica, assistência odontológica, vale-transporte, seguro de vida e refeitório na empresa.

Salário: R$1.681,49

02 VAGAS

INSPETOR DE QUALIDADE - PCD

Vagas para Pessoa com Deficiência

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Benefícios: ticket alimentação, vale-transporte/condução, auxilio creche, seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica, refeitório na empresa e uniforme.

Salário: a combinar

15 VAGAS

JARDINEIRO - PCD

Vagas para Pessoa com Deficiência

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

Benefícios: assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-transporte, ticket alimentação e uniforme.

Salário: R$1.621,00

04 VAGAS

MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS - PCD

Vagas para Pessoa com Deficiência

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Possuir CNH – B

Benefícios: ticket alimentação, vale-transporte/condução, auxilio creche, seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica, refeitório na empresa, cartão golden farma, gympass e uniforme.

Salário: a combinar

10 VAGAS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA - PCD

Vagas para Pessoa com Deficiência

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Benefícios: ticket alimentação, vale-transporte/condução, auxilio creche, seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica, refeitório na empresa, cartão golden farma, gympass e uniforme.

Salário: a combinar

10 VAGAS

OPERERADOR DE MOTOSSERRA - PCD

Vagas para Pessoa com Deficiência

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

Benefícios: vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, ticket alimentação e uniforme.

Salário: R$1.726,60

02 VAGAS

PEDREIRO – PCD

Vagas para Pessoa com Deficiência

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses

Benefícios: vale-transporte, cesta básica, seguro de vida, refeitório na empresa, uniforme e uniforme.

Salário: R$ 2.791,80

02 VAGAS

TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - PCD

Vagas para Pessoa com Deficiência

Ensino Superior completo em Biologia, Bioquímica ou Biomedicina

Experiência mínima de 06 meses

Benefícios: vale-transporte, assistência médica e uniforme.

Salário: R$5.000,00

03 VAGAS

TRATORISTA OPERADOR DE ROÇADEIRA – PCD

Vagas para Pessoa com Deficiência

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

Benefícios: assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-transporte, ticket alimentação e uniforme.

Salário: R$1.726,60

04 VAGAS

VIGILANTE PATRIMONIAL – PCD

Vagas para Pessoa com Deficiência

Ensino médio completo

Experiência mínima de 03 meses

Benefícios: assistência médica, seguro de vida, vale-transporte, ticket alimentação, uniforme e adicional noturno.

Salário: R$1.700,00

02 VAGAS

VAGAS PARA LAURO DE FREITAS DIA 13/10/2026

CUIDADOR DE SAÚDE (VAGA AFIRMATIVA PARA MULHERES)

Curso Técnico em Enfermagem Completa

Experiência mínima de 06 meses

Salário: R$1.851,91

Benefícios: vale-transporte, refeitório na empresa e adicional noturno.

01 VAGA

ELETRICISTA MOTOR A DIESEL

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses

Benefícios: vale-transporte e vale-refeição

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses

Salário: R$1.700,00

Benefícios: vale-transporte, vale-refeição e comissão de 3%

01 VAGA

SUPERVISOR COMERCIAL

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório: CNH B

Experiência na área comercial de locação de equipamentos.

Salário: R$ 2.500,00

Benefícios: vale-transporte, comissão de 2% e vale refeição.

02 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio Completo

Com ou sem experiência.

Salário: R$ 1.621,00/ R$1.808,00 após 03 meses de experiência

Benefícios: vale-transporte, comissão e vale refeição.

06 VAGAS

AGENTE DE PORTARIA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

Desejável: curso profissionalizante de agente de portaria e guarda patrimonial; experiência em indústria.

Salário: R$1.691,00

Benefícios: vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica, refeitório na empresa e vale refeição.

02 VAGAS

REPRESENTANTE DE ENVIOS

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

Salário: R$1.944,00

Benefícios: transporte fretado, assistência odontológica, assistência médica, adicional noturno, refeitório na empresa, vale-refeição e auxílio creche.

05 VAGAS

FISCAL DE PATRIMÔNIO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

Salário: R$1.814,16

Benefícios: vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica, refeitório na empresa, alelo multibenefícios, totalpass.

02 VAGAS

ATENDENTE DE ALIMENTOS

Ensino Médio Completo

Sem experiência

Salário: R$1.814,16

Benefícios: vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica, refeitório na empresa, alelo multibenefícios, totalpass.

Observação: vaga para trabalhar na área de alimentos de supermercado

01 VAGA

EMPACOTADOR

Ensino Médio Incompleto

Sem experiência

Salário: R$1.621,00

Benefícios: vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica, refeitório na empresa, alelo multibenefícios, totalpass.

02 VAGAS

AUXILIAR DE VALIDADE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

Salário: R$ 1.814,16

Benefícios: vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica, refeitório na empresa, alelo multibenefícios, totalpass.

Observação: vaga para trabalhar na área de controle de estoque de supermercado.

A experiência pode ser em áreas semelhantes.

02 VAGAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental Incompleto

Experiência mínima de 06 meses

Salário: R$1.633,74

Benefícios: vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica, refeitório na empresa, alelo multibenefícios, totalpass.

02 VAGAS

OPERADOR DE LOJA

Ensino Médio Completo

Sem experiência

Salário: R$1.814,16

Benefícios: vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica, refeitório na empresa, alelo multibenefícios, totalpass.

05 VAGAS

AJUDANTE DE OBRAS/JARDINAGEM

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses

Salário: R$1.679,90

Benefícios: vale-transporte e vale-refeição.

05 VAGAS

VAGAS PARA SIMÕES FILHO DIA 13/10/2026

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Ensino Médio Completo

Experiência Mínima de 06 Meses

50 VAGAS

ELETRICISTA

Ensino Médio Completo

Experiência Mínima de 06 Meses

10 VAGAS

AJUDANTE DE ELETRICISTA

Ensino Médio Completo

Experiência Mínima de 06 Meses

10 VAGAS

ATENDENTE DE LOJA

Ensino Médio Completo

Experiência Mínima de 06 Meses

01 VAGA

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Ensino Médio Completo

Experiência Mínima de 06 Meses

02 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental Completo

Experiência Mínima de 06 Meses

01 VAGA

COZINHEIRO GERAL

Ensino Médio Completo

Experiência Mínima de 06 Meses

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Médio Completo

Experiência Mínima de 06 Meses

CNH Categoria B – Possuir Curso

02 VAGAS

CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA

Ensino Médio Completo

Experiência Mínima de 06 Meses

01 VAGA

MAGAREFE

Ensino Médio Completo

Experiência Mínima de 06 Meses

02 VAGAS

VAGAS PARA CAMAÇARI DIA 13/10/2026

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio Completo

Exige experiência mínima de 03 meses em CTPS

Habilitação: B

Imprescindível: Prospecção de novos clientes, visitas externa para apresentação de produtos e fechamento de vendas e relacionamento com a carteira de clientes; Trabalho de pronta entrega; Possuir carro próprio; Habilitação em dia;

03 VAGAS

ELETROTÉCNICO

Ensino Médio Completo

Exige experiência mínima de 06 meses em CTPS

Imprescindível: Manuseio de equipamentos Máquinas; Executa manutenções preventivas e corretivas em equipamentos elétricos, diagnosticando falhas com instrumentos de medição Caixas; Atuando em sistemas Elétricos e Mecânicos contribuindo para o bom funcionamento do sistema;

02 VAGAS

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Ensino Médio Completo

Exige experiência mínima de 06 meses em CTPS

Imprescindível: Abastecer máquinas e linhas de produção, separar e organizar materiais, embalar e etiquetar mercadorias, conferir a qualidade básica dos itens;

02 VAGAS

OPERADOR DE MÁQUINA DE FECHAMENTO DE BRAÇO

Ensino Fundamental Incompleto

Exige experiência mínima de 01 mês em CTPS

Imprescindível: Será responsável por operar a máquina de costura fechadeira de braço Industrial; Necessário ter experiência com costura de tecido, mesmo que seja sem registro em carteira;

01 VAGA

MOTORISTA DE TRANSPORTE E PESSOAL

Ensino Médio Completo

Exige experiência mínima de 06 meses em CTPS

Habilitação: D

Imprescindível: Curso de transporte de passageiros (precisa estar registrado na carteira de motoristas); Residir em Camaçari; Vaga extensível as seguintes regiões: Candeias, São Francisco do conde e Madre de Deus; Realizar o transporte dos passageiros com segurança, conforto e pontualidade; Cumprir rigorosamente as normas de trânsito, legislação vigente e procedimentos internos da Empresa;

01 VAGA

ASSISTENTE DE PROCESSOS E NGÓCIOS - PCD

Vagas para Pessoa com Deficiência

Ensino Médio Completo

Exige experiência mínima de 06 meses em CTPS

Imprescindível: Executar rotinas administrativas (organização de documentos,controles simples e apoio operacional);Utilizar sistemas corporativos para registro e acompanhamento de demandas(ZEEV,CRM,Portais internos);Apoiar abertura e acompanhamento de chamados internos (reserva de salas,veículos,equipamentos,apoio logístico);

01 VAGA

TÉCNICO DE SEGURANÇA

Ensino Médio Completo

Exige experiência mínima de 06 meses em CTPS

Habilitação:B

Imprescindível: GRO; PGR; Inventário de riscos e plano de ação; PAE; AET; APR; AST; PT; Procedimento e instruções de segurança; Inspeções de segurança; Conhecimento das Seguintes NRS: NR-01, NR-05, NR-06, NR-07, NR-10-NR-11, NR-12, NR-17, NR-18, NR-20, NR-23, NR-26, NR-33, NR-35; Curso técnico, Pacote Office, Experiência em indicadores de SSMA; Registro ativo como Técnico de Segurança;

01 VAGA

AJUDANTE COMUM

Ensino Fundamental Incompleto

Sem Experiência em CTPS

Imprescindível: Serviços gerais de obra; Serviços braçais

Local de trabalho: Vila de Abrantes – Camaçari

10 VAGAS

MONTADOR DE FORMA

Ensino Fundamental Incompleto

Sem Experiência em CTPS

Imprescindível: Montador de forma para parede de concreto armado

Local de trabalho: Vila de Abrantes – Camaçari

05 VAGAS

MOTORISTA DE ONIBUS E MOTORISTA DE MICRO

Ensino Médio Completo

Exige experiência mínima de 06 meses em CTPS

Habilitação: D

Imprescindível: Transporte de passageiro; Curso de condutor de passageiros;

Residir em Dias D’Ávila ou Camaçari

05 VAGAS

REPOSITOR

Acessível á PCD

Ensino Médio Completo

Sem Experiência em CTPS

Imprescindível: Responsável por manter as gôndolas abastecidas e limpas; Assegurar que as mercadorias estejam precificadas, organizadas e seguras; Verificação de data de validade e organização dos produtos; Prestar atendimento aos clientes; Participar da realização dos inventários periódicos da seção; Pode atuar nas áreas: Hortifruti, Depósito;

03 VAGAS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA II-ELÉTRICA/RETRÁTIL E A GÁS

Acessível á PCD

Ensino Médio Completo

Sem Experiência em CTPS

Imprescindível: Responsável por fazer a carga e descarga das mercadorias; Colocar as mercadorias nas gôndolas altas, respeitando o sistema PEPS; Armazenar de acordo com o prazo de validade do produto, identificando características da carga para o transporte e armazenamento;

01 VAGA

REPOSITOR DE PERECÍVEIS/SETOR DE FRIOS ECONGELADOS

Acessível á PCD

Ensino Médio Completo

Sem Experiência em CTPS

Imprescindível: Responsável por manter as gôndolas abastecidas e limpas; Assegurar que as mercadorias estejam precificadas, organizadas e seguras; Verificação de data de validade e organização dos produtos; Prestar atendimento aos clientes; Participar da realização dos inventários periódicos da seção; Pode atuar nas áreas: Hortifruti, Laticínio, Frios, Depósito;

03 VAGAS

FISCAL DE PREVENÇÃO EM PERDAS

Acessível á PCD

Ensino Médio Completo

Sem Experiência em CTPS

Imprescindível: Assegurar que as mercadorias estejam precificadas, organizadas e seguras; Verificação de data de validade e organização dos produtos; Controle de acesso: Fiscaliza a entrada e saída de pessoas, fornecedores e veículos; Auditoria de processos: verifica balanços de estoque, conferência de notas fiscais e rotinas de caixa; Combate a furtos: Previne e aborda suspeita de furtos internos ou externos;

02 VAGAS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Acessível á PCD

Ensino Médio Completo

Sem Experiência em CTPS

Imprescindível: Responsável pelo recebimento de materiais; Reabastecer Pallet; Verificação de data de validade e organização dos produtos; Organização; Efetua a limpeza dos balcões e produtos; Participar da realização dos inventários periódicos da seção;

03 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LOJA - PCD

Vagas para Pessoa com Deficiência

Ensino Médio Completo

Sem Experiência em CTPS

Salário: R$ 1.800,00

Imprescindível: Vivência em atividades administrativas, Excel, Word e Informática; Auxiliar na execução das rotinas administrativas da Empresa garantindo organização; Controle de informações e suporte aos processos internos, contribuindo para a eficiência operacional e administrativa da organização;

02 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS EXTERNA

Ensino Médio Completo

Exige experiência mínima de 03 meses em CTPS

Salário: R$ 1.621,00

Imprescindível: Experiência com vendas externas; Disponibilidade para atuação externa em Salvador e Região; Prospecção ativa de clientes; Negociação e fechamento de novos negócios; Gerenciar carteira de clientes e oportunidades; Acompanhar indicadores e metas comerciais;

05 VAGAS

AUXILIAR DE COSTURA

Ensino Fundamental Incompleto

Exige experiência mínima de 03 meses em CTPS

Imprescindível: Necessária experiência na área; Atuará nos serviços gerais de limpeza de peças, Dobra Conferência etc; Confecção de uniformes

01 VAGA

COSTUREIRO (A) DE TECIDOS

Ensino Fundamental Incompleto

Exige experiência mínima de 03 meses em CTPS

Imprescindível: Necessária experiência com costura de tecido, mesmo que seja em máquina doméstica; Trabalhar com as Máquinas Retas, Travete, Pespontadeira de duas agulhas, Máquina de braço e Elastiqueira; Confecção de uniformes;

03 VAGAS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA - PCD

Vagas para Pessoa com Deficiência

Ensino Fundamental Completo

Sem Experiência em CTPS

Salário: R$ 1.945,00 + R$ 111,00 Bônus

Imprescindível: trabalhar no CAD de Simões Filho ou Lauro de Freitas

15 VAGAS

ESTAGIÁRIO–AUDITORIA DE LOJA

Ensino Superior Incompleto (Administração, Ciências Contábeis ou Gestão Financeira) Preferencialmente EAD

Sem Experiência em CTPS

Salário: R$ 1.000,00 + R$ 511,50 de alimentação;

Imprescindível: Desejável morar em Camaçari; Verificar as informações de vendas fornecidas; Avaliar o atendimento; Avaliar o perfil dos clientes; Identificar oportunidades de melhorias; Realizar lançamento em planilhas de Excel; Cursando Administração, Contábeis ou Gestão financeira 100% EAD). Precisa ter disponibilidade para trabalhar em vários horários, pois a escala é rotativa

02 VAGAS

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - PCD

Vagas para Pessoa com Deficiência

Ensino Médio Completo

Exige experiência mínima de 06 meses em CTPS

Salário R$ 1.896,00

05 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PCD

Vagas para Pessoa com Deficiência

Ensino Médio Completo

Exige experiência mínima de 03 meses em CTPS

Salário R$ 1.896,00

Imprescindível: Experiência na função; Experiência em rotinas Administrativa; Apoio nas áreas de recursos Humano, Administração, Finanças e Logística; Atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços;

10 VAGAS

ACOUGUEIRO

Ensino Fundamental Incompleto

Exige experiência mínima de 06 meses em CTPS

Salário: R$ 2.125,38

Imprescindível: Orientar a equipe de Auxiliares de Operações sobre todos os procedimentos operacionais do setor; Realizar cortes das carnes conforme padrão técnico ou solicitação dos clientes; Atender a cliente; Orientar no cumprimento do layout dos balcões de carne;

02 VAGAS

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO/ARCONDICIONADO

Ensino Médio Completo

Exige experiência mínima de 06 meses em CTPS

Habilitação: B

Salário: R$ 2.600 + 30% Periculosidade;

Imprescindível: Experiência na função; Curso de Mecânico de Refrigeração e Ar condicionado; Disponibilidade para Viagem; Profissional responsável por instalação, organização, delegar inspecionar a manutenção preventiva e corretiva de instalações, Drenar e repor lubrificantes do compressor; Medir e anotar parâmetros operacionais do sistema; Interpretar manuais de operação, Diagramas de tubulações e elétricos;

01 VAGA

VAGAS PARA CANDEIAS DIA 13/10/2026

ESTOQUISTA

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses comprovada na CTPS

Salário: A combinar

Residir em Candeias

01 VAGA

DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses comprovada na CTPS

Salário: A combinar

Residir em Candeias

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses comprovada com lançamento de notas

Salário: A combinar

Residir em Candeias

01 VAGA

VIGILANTE

Ensino Médio Completo

Reciclagem e CNV atualizados

Experiência de 06 meses comprovada na CTPS

Salário: R$ 1.700,00 + (Vale-transporte, assistência Médica, Vale-Refeição, assistência Odontológica,Seguro vida e transporte da empresa.)

Residir em Candeias

05 VAGAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses comprovada na CTPS

Salário: A combinar + (Vale-transporte, assistência Médica, Vale-Refeição,Adicional Periculosidade, assistência Odontológica,Seguro vida e transporte da empresa)

Residir em Candeias

01 VAGA

ENCARREGADO DE PRODUÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses comprovada na CTPS

Salário: R$ 2.500,00+ (Vale-transporte, assistência Odontológica, Transporte da empresa, Refeitório da empresa e Uniforme.)

Residir em Candeias

02 VAGAS

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses comprovada na CTPS

Salário: A combinar + (Vale-transporte,Transporte)

Residir em Candeias

01 VAGA

GERENTE ADMINISTRATIVO

Ensino técnico ou superior completo

Experiência de 06 meses comprovada na CTPS

Salário: A combinar+ (Vale-Refeição, Vale-transporte, Assistência médica.)

Residir em Candeias

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINA DE CORTE

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses comprovada na CTPS

Salário: R$ 1.746,88 + (Vale-transporte, Transporte da empresa, Refeitório da empresa e Uniforme.)

Residir em Candeias

01 VAGA

MOTORISTA DE TRANSPORTE PESSOAL

Ensino Médio Completo

Curso de transporte passageiro (REGISTRADO NA CARTEIRA DE MOTORISTA)

Experiência de 06 meses comprovada na CTPS

Habilitação D

Salário: A combinar + (Vale-transporte, assistência Médica, Vale-refeição, assistência Odontológica, Seguro vida, Uniforme)

Residir em Candeias

01 VAGA

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRONICA (CFTV)

Ensino Médio Completo

Experiência na função ou áreas correlatas

Habilitação B

Salário: A combinar + (Vale-transporte, assistência Médica, Vale-refeição, assistência Odontológica, Seguro vida, Uniforme)

Residir em Candeias

02 VAGAS

AUXILIAR DE LOGISTICA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em faturamento, controle de pátio ou balança em transportadoras do segmento florestal, agronegócio ou cargas pesadas.

Conhecimento intermediário em Excel e facilidade com computadores e sistemas operacionais de logística.

Habilitação B

Salário: A combinar + (Vale-transporte, vale-refeição.)

Residir em Candeias

01 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência na função com manutenção corretiva e preventiva, refrigeração geral.

Salário: R$ 2.864,00 + (Vale-Refeição, assistência Odontológica, Adicional Periculosidade, transporte da empresa, Seguro vida.)

Residir em Candeias

02 VAGAS

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO - PCD

Vagas para Pessoa com Deficiência

Ensino Superior Incompleto

Experiência de 06 meses comprovada na CTPS

Salário: R$ 2.212,60 (Vale-transporte, assistência Médica, Vale-refeição, assistência Odontológica, Adicional Periculosidade, Transporte da empresa.)

Residir em Candeias

01 vaga

OPERADOR DE CAMARA FRIA

Ensino Médio completo

Experiência de 06 meses comprovada na CTPS

Salário: A combinar + Benefícios (Vale-Transporte, Cesta básica)

Residir em Candeias

02 VAGAS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA ELETRICA

Ensino Médio completo

Experiência de 06 meses comprovada na CTPS

Salário: A combinar + Benefícios (Vale-Transporte, Cesta básica)

Residir em Candeias

01 VAGA

MECÂNICO MOTOR A DIESEL

Ensino Médio completo

Experiência de 06 meses comprovada na CTPS

Experiência com Compras e controle de estoque/almoxarifado

Controle de frota (noções de manutenção e controle de frota)

Salário: A combinar + Benefícios (Vale-Transporte, transporte e assistência)

Residir em Candeias

01 VAGA

VAGAS PARA DIAS D’ÁVILA DIA 13/10/2026

OPERADOR DE PROCESSO DE PRODUÇÃO – PCD

Vagas para Pessoa com Deficiência

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS

Benefícios: Ticket alimentação, vale-transporte/condução, auxilio creche, seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica, refeitório na empresa, cartão Golden farma, gympass e uniforme.

Salário: R$ 2.067,00

50 VAGAS

ASSISTENTE DE COMPRAS (TEMPORÁRIA)

Ensino superior completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS

Atividade: Apoiar as atividades da área e garantir a continuidade e eficiência dos processos de suprimentos e planejamento.

Imprescindível: Inglês intermediário

01 VAGA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Vaga acessível para PCD

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS

Desejável: Experiência com refeitório, limpeza e organização

Benefícios: Vale-transporte, assistência medica, assistência odontológica, refeitório empresa.

Vaga: Permanente

02 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA

Vaga acessível para PCD

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS

Imprescindível: Experiência prévia com manipulação de alimentos

Benefícios: Vale-transporte, assistência medica, assistência odontológica, refeitório empresa.

Vaga: Permanente

03 VAGAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS

Benefícios: Vale-transporte, assistência medica, refeitório empresa.

Vaga: Permanente

02 VAGAS

MONTADOR DE MÓVEIS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS

Atividade: Realizar montagem de móveis da residência dos clientes, seguindo manuais e orientações, utilizando ferramentas adequadas e realizando ajustes e acabamentos necessários.

Imprescindível: CNH-A

Benefícios: Vale transporte, vale refeição, adicional periculosidade.

Vaga: Permanente

01 VAGA

AJUDANTE DE CARGA E DESCARAGA

Ensino superior completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS

Atividade: Carga e descarga de produtos, rota de entregas, limpeza e organização da área, organização de produtos.

Imprescindível: Conhecimento de rota área Salvador, Candeias e Região Metropolitana.

Desejável: Experiência no ramo de distribuição de água mineral e bebida.

Benefícios: Vale transporte, vale refeição

Vaga: Permanente

02 VAGAS

ESTOQUISTA

Vaga acessível à PCD

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS

Atividade: Arrumar e armazenar as mercadorias recebidas nos respectivos estoques, Efetuar controle diário do estoque, Efetuar balanço semanal do estoque, Efetuar inventário mensal do estoque, juntamente com a supervisora da unidade; Liberar e controlar as pesagens das proteínas para os magarefes procederem ao pré-preparo; Liberar e controlar a pesagem das proteínas pré-preparadas para os cozinheiros; Preparar as cestas do desjejum, almoço, lanche, jantar e ceia do dia seguinte; Controlar os resíduos das carnes para posterior reposição; Controlar requisição de gêneros do almoxarifado; Controlar pedidos extras e devoluções; Manter o ambiente limpo e organizado.

Benefícios: Vale transporte, assistência médica e odontológica, refeitório empresa.

Imprescindível: Experiência prévia com estoque de restaurante

Desejável: Curso na área como logística

Vaga: Permanente

01 VAGA

ENGENHEIRO MECÂNICO (TEMPORÁRIA)

Ensino superior completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS

Atividade: Atuar em projetos, montagem, instalação, manutenção e supervisão de máquinas e equipamentos industriais, acompanhando obras e serviços de engenharia mecânica.

Benefício: Seguro de vida, refeitório empresa.

Imprescindível: Ter experiência na área

Habilitação: CNH-B

01 VAGA

PLANNER - TÉCNICO DE OBRAS CIVIS (TEMPORÁRIA)

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada em CTPS

Atividade: Responsável planejar, organizar e acompanhar as etapas das obras, controlando os serviços realizados e suas respectivas quantidades para que as medições sejam feitas corretamente.

Benefício: Seguro de vida, refeitório empresa.

Imprescindível: Ter experiência da área

Habilitação: CNH-B