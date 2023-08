Organização criminosa simulava concorrência para fraudar verba da saúde no sul da Bahia

Polícia Federal cumpre mandados em operação. Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Cerca de R$ 5 milhões em recursos da saúde foram desviados desde 2018 em pelo menos três municípios do sul da Bahia, de acordo com a Polícia Federal (PF). As investigações apontam que dois grupos empresariais se utilizavam de pessoas jurídicas para fraudar licitações no interior do estado. Na quinta-feira (17), foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em oito cidades baianas e duas do Espírito Santo. Além de 14 mandados de suspensão de servidores públicos.

Os alvos da Operação Expurgo movimentaram ao menos R$92 milhões em suas contas bancárias nos últimos cinco anos, o que indica que o prejuízo para o patrimônio público seja maior. Na operação de ontem, a PF apreendeu celulares, documentos e computadores, que vão corroborar com as investigações em curso.

Durante um ano, a PF identificou ao menos 14 servidores públicos, alguns concursados, que se beneficiaram de fraudes realizadas nas prefeituras. O grupo, formado por funcionários de prefeituras e empresários, utilizava diversas formas para burlar a lei e praticar crimes. Um dos artifícios era a simulação de concorrência. Dentro de uma mesma empresa, em Teixeira de Freitas, a PF encontrou seis carimbos que simulavam diferentes empreendimentos, o que comprova a versão de fraude.

“Foram encontrados carimbos e papéis timbrados de pelo menos seis empresas diferentes dentro da mesma sede de pessoa jurídica. Eles simulavam que havia uma concorrência nos processos de licitação sendo que, na verdade, todas as empresas eram controladas pelo mesmo grupo”, explica Alessandra Borba, chefe da Delegacia de Polícia Federal em Porto Seguro. Apesar de os mandados terem sido cumpridos em dez cidades, Alessandra explica que as fraudes ocorreram especialmente em Teixeira de Freitas, Prado e Medeiros Neto.

A Polícia Federal apreendeu dinheiro em espécie na operação. Crédito: Divulgação/PF

Além da simulação, o grupo agia ao fornecer quantidade menor de insumos em relação ao que era previsto nas licitações. “Não havia a entrega daquilo que havia sido licitado e, sim, em quantidades menores. O mesmo grupo estendeu tentáculos por vários municípios do extremo sul”, diz Alessandra Borba. Segundo a delegada, há indícios de que licitações deste ano tenham sido fraudadas pelos criminosos.

Ninguém foi preso neste primeiro momento da operação, mas, a partir dos materiais colhidos, outras fases deverão ser deflagradas. “Essa é a ponta do iceberg. Foi preciso delimitar o objeto da operação nesta primeira fase, mas a tendência é que novas fases sejam deflagradas, com aumento no número de alvos e de municípios envolvidos”, garante a delegada.

A reportagem apurou que um dos empresários, de prenome Antônio, supostamente envolvidos no esquema, é dono de lojas de materiais de higiene, em Teixeira de Freitas. Uma pessoa próxima a ele, que mora em Prado, também foi alvo de mandados de busca e apreensão. Além das cidades citadas, a polícia cumpriu medidas judiciais em Medeiros Neto, Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro, Mucuri, Itapebi e Belmonte. No Espírito Santo, as cidade foram Vila Velha e São Mateus.

Se, ao final das investigações, o Ministério Público Federal (MPF) oferecer denúncia à Justiça, os envolvidos podem responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, além de fraude licitatória. Somadas, as penas podem chegar a 20 anos de reclusão. O MPF foi procurado, mas não comentou a operação da Polícia Federal.

As prefeituras das cidades baianas foram questionada sobre a investigação de servidores públicos supostamente envolvidos no esquema criminoso. Em nota, a prefeitura de Itapebi informou que o processo corre em segredo de justiça e que o município não teve acesso às peças do inquérito. Já a gestão municipal de Prado disse que não recebeu mandatos e que também não foi notificada sobre servidores públicos.

A prefeitura de Porto Seguro afirma que a operação da Polícia Federal investiga fraudes em contratos de licitações ocorridas em 2018 no município e que não possuem relação com a atual gestão. “A prefeitura aplaude a operação e expressa sua total disposição em colaborar com os órgãos de fiscalização, oferecendo total suporte e cooperação, caso sejam necessários para o desdobramento da operação”, pontuou, em nota. Os outros cinco municípios não se manifestaram.

Histórico

O esquema desarticulado nesta quinta-feira (17) é um dos que mais causou prejuízo aos cofres públicos baianos nos últimos anos. Em agosto do ano passado, um grupo suspeito de fraudar licitação pública para a gestão de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Feira de Santana foi alvo de uma operação da PF. Em uma única simulação de contratação teriam sido desviados R$200 mil.

Em Nova Soure, na região nordeste do estado, um grupo criminoso fraudava licitações em favor de uma única empresa que vendia testes de detecção do coronavírus. O conluio viabilizou a aquisição de 2.550 testes, o que gerou prejuízo de mais de R$203 mil. O esquema foi desmontado em agosto de 2022.