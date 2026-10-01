OSID celebra Dia do Idoso com caminhada, música e sarau em Salvador

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Bruno Wendel
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 05:00
Para quem passou boa parte da vida cuidando dos outros, também existe um jeito de comemorar o próprio tempo. É com caminhada, música, dança, poesia e encontros que as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) vão marcar o Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrado nesta quinta-feira (1º). A programação preparada pelo Centro de Geriatria e Gerontologia Júlia Magalhães reúne idosos atendidos pela instituição, profissionais, colaboradores e residentes em atividades voltadas à convivência e à valorização da velhice.
OSID celebra Dia do Idoso com caminhada
A primeira ação será uma caminhada até os Arcos do Bonfim. A concentração acontece às 7h30, no Santuário Santa Dulce dos Pobres, com saída prevista para as 8h. Durante o percurso, haverá música, cantos e distribuição de materiais sobre os direitos da pessoa idosa. Na sexta-feira (2), das 8h às 12h, será a vez do Sarau Cultural Brasil de Todas as Cores, no auditório do Centro de Ensino e Pesquisa Professor Adib Jatene, na Avenida Dendezeiros do Bonfim. As apresentações serão protagonizadas pelos próprios participantes, com música, dança e poesia inspiradas nas diferentes regiões do país.
Por trás da programação está uma estrutura que realiza cerca de 5,5 mil atendimentos ambulatoriais por mês. O Centro de Geriatria e Gerontologia mantém, entre outros serviços, acompanhamento de pessoas com demência, especialmente Alzheimer, atendimento a pacientes com Parkinson, grupos terapêuticos e de convivência e o Centro-dia, que recebe cerca de 90 pessoas por mês. A Morada também acolhe atualmente 54 idosos em situação de vulnerabilidade. Criado em 1986, o Centro Júlia Magalhães nasceu de uma iniciativa de Irmã Dulce para oferecer atendimento especializado à população idosa e hoje também abriga as únicas residências médica e multiprofissional em atenção à saúde da pessoa idosa pelo SUS na Bahia.