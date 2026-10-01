SANTA DULCE DOS POBRES

OSID celebra Dia do Idoso com caminhada, música e sarau em Salvador

Programação começa nesta quarta-feira (1º) e reúne idosos atendidos pela instituição em atividades culturais e de convivência

Bruno Wendel

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 05:00

OSID celebra Dia do Idoso com caminhada, música e sarau Crédito: Ascom/Osid

Para quem passou boa parte da vida cuidando dos outros, também existe um jeito de comemorar o próprio tempo. É com caminhada, música, dança, poesia e encontros que as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) vão marcar o Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrado nesta quinta-feira (1º). A programação preparada pelo Centro de Geriatria e Gerontologia Júlia Magalhães reúne idosos atendidos pela instituição, profissionais, colaboradores e residentes em atividades voltadas à convivência e à valorização da velhice.

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A primeira ação será uma caminhada até os Arcos do Bonfim. A concentração acontece às 7h30, no Santuário Santa Dulce dos Pobres, com saída prevista para as 8h. Durante o percurso, haverá música, cantos e distribuição de materiais sobre os direitos da pessoa idosa. Na sexta-feira (2), das 8h às 12h, será a vez do Sarau Cultural Brasil de Todas as Cores, no auditório do Centro de Ensino e Pesquisa Professor Adib Jatene, na Avenida Dendezeiros do Bonfim. As apresentações serão protagonizadas pelos próprios participantes, com música, dança e poesia inspiradas nas diferentes regiões do país.