OSID realiza II Caminhada pelo Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência nesta quinta (21)

II Caminhada pelo Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência . Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado nesta quinta-feira (21), foi marcado pela segunda edição da caminhada de conscientização do Centro de Acolhimento à Pessoa com Deficiência (CAPD) das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID).



A iniciativa visa chamar a atenção da sociedade sobre os direitos da pessoa com deficiência (PcD). Os participantes, entre funcionários do CAPC, OSID, pessoas atendidas em ambas as unidades de saúde e integrantes da comunidade, caminharam pela Avenida Dendezeiros até o Bonfim, partindo do estacionamento do Portão 5 da instituição.

Caminhada terminou com oração na Colina Sagrada. Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

A caminhada começou por volta das 9h30 e terminou às 11h. Ao chegar na Colina Sagrada, o grupo realizou uma oração para fechar o evento. Além do objetivo principal, que é chamar atenção para a necessidade de pensar mais políticas públicas para as pessoas PcD, a atividade é uma maneira de integrar os pacientes.

“As pessoas que eu atendo nas Obras Sociais Irmã Dulce foram abandonadas pela família, de certa forma, afastadas do convívio com a sociedade, então a gente cria esse link com o meio externo e a sociedade, que acaba sendo uma troca: bom para eles e para as outras pessoas que participam”, afirmou o professor de educação física do CAPD, José Carlos Sobrinho.