ELEIÇÕES 2024

Oswaldinho declara apoio a Caetano no segundo turno em Camaçari

Terceiro mais votado, o emedebista recebeu 0,71% dos votos no munício da Região Metropolitana de Salvador (RMS)

Candidato à prefeitura de Camaçari em 2024, Oswaldinho (MDB) declarou apoio a Caetano (PT) no segundo turno das eleições municipais. Terceiro mais votado no primeiro turno, o emedebista recebeu 0,71% dos votos no segundo município mais populoso da Região Metropolitana de Salvador (RMS).