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Thais Borges
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 11:23
O Outback Steakhouse está com ofertas especiais para a Black Friday até o dia 30 deste mês. A campanha, iniciada na última terça-feira (17), reúne alguns dos pratos mais conhecidos da rede, com descontos em combos e opções individuais. As promoções fazem parte da campanha especial de Black Friday da rede.
Entre as ofertas disponíveis está o combo que reúne Wings, Ribs & Steak e Havanna Thunder. O conjunto, que custava R$ 291,70, está sendo vendido por R$ 199,90, uma economia de R$ 91,80.
Outback em Salvador
Outra promoção inclui dois dos itens mais conhecidos do cardápio: a Bloomin' Onion e as Kookaburra Wings. A combinação teve o preço reduzido de R$ 139,80 para R$ 99,90.
Além dos combos, neste período, os clientes podem aproveitar os K-orean Dogs por R$19,90. O prato é preparado com salsicha e mix de queijos, empanados em uma camada crocante de noodles e acompanhados pelo molho Outback Sriracha Ranch. A oferta dos K-orean Dogs é válida tanto para consumo nos restaurantes quanto para pedidos por delivery.