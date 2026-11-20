GASTRONOMIA

Outback reduz preço de combo famoso em quase R$ 100 durante a Black Friday

Promoções incluem Wings, Ribs & Steak, Havanna Thunder, Bloomin' Onion e Kookaburra Wings

Thais Borges

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 11:23

Outback oferece combos com descontos especiais na Black Friday Crédito: Divulgação

O Outback Steakhouse está com ofertas especiais para a Black Friday até o dia 30 deste mês. A campanha, iniciada na última terça-feira (17), reúne alguns dos pratos mais conhecidos da rede, com descontos em combos e opções individuais. As promoções fazem parte da campanha especial de Black Friday da rede.

Entre as ofertas disponíveis está o combo que reúne Wings, Ribs & Steak e Havanna Thunder. O conjunto, que custava R$ 291,70, está sendo vendido por R$ 199,90, uma economia de R$ 91,80.

Outback em Salvador 1 de 5

Outra promoção inclui dois dos itens mais conhecidos do cardápio: a Bloomin' Onion e as Kookaburra Wings. A combinação teve o preço reduzido de R$ 139,80 para R$ 99,90.