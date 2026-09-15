AÇÃO ITINERANTE

Ouvidoria do TJBA atende população em fóruns de Salvador nesta quarta e quinta

Atendimento gratuito será realizado no Fórum Ruy Barbosa e no Fórum das Famílias, das 8h às 16h

Bruno Wendel

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 15:46

TJBA Crédito: Reprodução

A Ouvidoria Judicial Itinerante do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) chega a Salvador nesta quarta (16) e quinta-feira (17). O atendimento será realizado no Fórum Ruy Barbosa e no Fórum das Famílias, das 8h às 16h. O objetivo é aproximar a Justiça da população e ampliar o acesso aos canais de atendimento do tribunal.

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Durante os dois dias, a população poderá apresentar reclamações, sugestões e elogios, pedir informações e receber orientações sobre os serviços do Judiciário. A equipe da Ouvidoria também estará disponível para esclarecer dúvidas relacionadas ao funcionamento da Justiça. O ouvidor judicial do TJBA, desembargador Alberto Raimundo Gomes dos Santos, estará presente na ação.