Ouvidoria do TJBA atende população em fóruns de Salvador nesta quarta e quinta

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Bruno Wendel
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 15:46
A Ouvidoria Judicial Itinerante do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) chega a Salvador nesta quarta (16) e quinta-feira (17). O atendimento será realizado no Fórum Ruy Barbosa e no Fórum das Famílias, das 8h às 16h. O objetivo é aproximar a Justiça da população e ampliar o acesso aos canais de atendimento do tribunal.
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Durante os dois dias, a população poderá apresentar reclamações, sugestões e elogios, pedir informações e receber orientações sobre os serviços do Judiciário. A equipe da Ouvidoria também estará disponível para esclarecer dúvidas relacionadas ao funcionamento da Justiça. O ouvidor judicial do TJBA, desembargador Alberto Raimundo Gomes dos Santos, estará presente na ação.
A iniciativa já passou por municípios como Camaçari, Cachoeira, Itabuna, Ilhéus e Feira de Santana. Além de atender o público, a Ouvidoria Itinerante permite o contato direto com magistrados e servidores para ouvir demandas e identificar problemas relacionados aos serviços judiciais. A proposta é usar essas informações para aprimorar o atendimento oferecido pelo TJBA.