Pabllo Vittar vai substituir Rema no Festival Virada Salvador

O prefeito Bruno Reis anunciou nesta sexta-feira (8) que a cantora Pabllo Vittar vai se apresentar no Festival Virada Salvador no lugar do rapper nigeriano Divine Ikubor, conhecido profissionalmente como Rema, que cancelou sua agenda de dezembro por problemas de saúde. A fala do prefeito foi em entrevista durante as celebrações a Nossa Senhora da Conceição da Praia.



“Aproveitar a oportunidade que estou falando para vocês para anunciar que Pabllo Vittar vai ser a atração que irá substituir Rema no Festival Virada Salvador. Então, em primeira mão, fechamos ontem. Pabllo Vittar irá substituir Rema, que infelizmente, por questões de saúde, não vai poder se apresentar no Festival da Virada esse ano”, afirmou o prefeito.