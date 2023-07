Pacientes do Aristides Maltez terão semana de arte e bem-estar

A partir de segunda-feira (31), o Hospital Aristides Maltez (HAM), no bairro de Brotas, em Salvador, e outras quatro unidades de saúde em diversas regiões do país receberão o projeto 'Semana da Esperança'. Em sua estreia, a iniciativa irá oferecer atividades de bem-estar, arte e entretenimento a pacientes adultos e idosos em tratamento de saúde.



O público beneficiado terá uma semana de atividades diárias, com oficinas de cartas sobre histórias culturais traduzidas para o presente; de pinturas; de máscaras; de artesanato; e de ecobag, além de músicas, peças de teatro, shows de comédia e sessão de cinema. No Aristides Maltez, a programação segue até a próxima sexta-feira (4).