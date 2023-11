Padrasto é condenado a 20 anos de prisão por estupro de vulnerável contra enteada na Bahia

Um padrasto foi condenado a 20 anos, um mês e dez dias de prisão pelo estupro de vulnerável cometido de maneira continuada contra a própria enteada, em Monte Santo, na Bahia. A decisão foi do Tribunal do Júri, no último dia 7. A pena foi agravada pelo fato da vítima estar sob proteção imediata do réu quando o crime aconteceu. Ele também foi condenado pelo crime de ameaça.



Agora condenado, o homem, que não teve nome divulgado, vai continuar preso para cumprir sua pena inicialmente em regime fechado - ele estava preso preventimento.