BAIANO

Padre Kelmon pode disputar cargo ao Senado pela Bahia, diz colunista

Famoso pelos memes durante as eleições presidenciais em 2022, o padre Kelmon deve disputar uma vaga ao Senado pelo Partido Liberal (PL), partido de Bolsonaro, em 2026. O político e líder religioso baiano pode se candidatar, inclusive, pela Bahia. Outras opções são Roraima, Sergipe e São Paulo. As informações são do colunista Guilherme Amado, do Metrópoles.